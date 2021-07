Larry Brown reçoit le Chuck Daly Award

Seul coach de l’histoire à avoir gagné le titre NCAA et le titre NBA, Larry Brown méritait bien d’apparaître au palmarès du Chuck Daly Lifetime Achievement Award, trophée remis par le syndicat des coaches.

Ce sera le cas cette année puisque l’ancien entraîneur des Sixers, des Pistons ou des Knicks succède à Del Harris, distingué l’an passé.

« On ne gagne pas des prix sans avoir du monde autour de vous, des gens importants », a-t-il réagi pour ESPN. « J’ai eu la chance de jouer pour les meilleurs coaches de l’histoire, de coacher les meilleurs joueurs de l’histoire. J’ai eu des gens incroyables à mes côtés pour m’aider à faire ce que j’aimais. Je le dis toujours : je n’ai jamais travaillé de ma vie. En étant simplement coach, j’ai été si chanceux. C’est un honneur de recevoir ce trophée. »

En cinquante années sur les bancs, Brown a tout vécu, les belles saisons dorées comme les échecs, à tous les niveaux. En NCAA, il a dirigé UCLA, Kansas et SMU, et c’est avec la seconde université qu’il a remporté le titre en 1988. En NBA, le coach a connu les sommets et les Finals avec Philadelphie (2001) et Detroit (champion en 2004, finaliste en 2005), et aussi le très mauvais, avec une expérience totalement manquée à New York.

Brown, ce sont également des passages en ABA, en Italie et désormais un poste d’assistant à Memphis en NCAA, avec Penny Hardaway. « Une des plus illustres carrières de l’histoire du coaching », a résumé Rick Carlisle, le président du syndicat des coaches (NBCA).

Dans la ligue, Brown est toujours le huitième coach le plus victorieux de l’histoire avec 1 098 succès et seuls quatre techniciens ont dirigé davantage de rencontres (2 002 matches coachés) que lui en saison régulière (Lenny Wilkens, Don Nelson, Bill Fitch, Jerry Sloan) et en playoffs (193 matches, derrière Jerry Sloan, Pat Riley, Gregg Popovich et Phil Jackson).

Le palmarès du NBCA Chuck Daly Award

2021 – Larry Brown

2020 – Del Harris

2019 – Frank Layden

2018 – Doug Moe

2017 – Hubie Brown

2016 – Jerry Sloan

2015 – Dick Motta

2014 – Bernie Bickerstaff

2013 – Bill Fitch

2012 – Pat Riley

2011 – Lenny Wilkens

2010 – Tex Winter, Jack Ramsay

2009 – Tom Heinsohn