Penny Hardaway ne rejoindra pas le Magic

« Un jour, à l’avenir, j’aimerais coacher en NBA, et est-ce que ça ne serait pas génial que ce soit à Orlando ? Mais ce jour-là n’est pas encore arrivé. »

C’est ce qu’a déclaré Penny Hardaway sur les réseaux sociaux, mettant ainsi fin aux rumeurs de son arrivée sur le banc du Magic. Beaucoup en rêvaient, mais l’ancien acolyte du Shaq a donc choisi de rester à l’université de Memphis où il officie depuis trois ans, menant sa fac’ au titre du NIT la saison passée, tout en attirant quelques uns des meilleurs lycéens du pays.

« Aujourd’hui, je suis ici avec mes joueurs, avec les fans, avec la ville, travaillant aussi dur que possible pour essayer de nous apporter un titre national, et c’est ce que j’ai décidé de faire, et c’est ce que je veux faire », déclare Hardaway dans cette vidéo. « Donc pour tous les fans qui sont derrière nous, qui nous ont encouragés, dans les victoires et les défaites, qui se battent pour nous et qui restent loyaux, merci beaucoup. Et je fais la même chose : je vais rester ici. Je ne veux pas que vous ayez peur que je parte. »

Larry Brown comme assistant ?

La mission d’Hardaway est désormais de trouver un successeur à Tony Madlock, son assistant parti à South Carolina State, et selon College Hoops Today, il aurait proposé le rôle à Larry Brown ! Aujourd’hui âgé de 80 ans, l’ancien coach des Spurs, des Pistons ou encore de Kansas est sans emploi depuis 2016.

Va-t-il accepter le challenge proposé par Hardaway ? A priori, la réponse est « oui », et une conférence de presse est même prévue cette semaine. Il y a 15 ans, Brown et Hardaway s’étaient déjà croisés, et c’était à New York le temps d’une saison.