« Encyclopédie du basket », Del Harris reçoit le Chuck Daly Award

Coach et assistant coach en NBA depuis les années 1970, et reconnu par le Hall of Fame en 2019, Del Harris va être récompensé du prestigieux Chuck Daly Award cette année, succédant à des légendes comme Pat Riley, Hubie Brown ou Jerry Sloan.

Débarqué dans la Grande Ligue à Houston en 1976 après avoir démarré sa carrière dans une petite université (Earlham College à Richmond dans l’Indiana) et un passage par l’ABA (à Utah) et Porto Rico, Harris a ensuite enchaîné les postes sur le circuit.

Promu head coach chez les Rockets en 1979, Coach Harris amènera les Rockets en Finale NBA en 1981, dès sa deuxième campagne. Il connaîtra également une période glorieuse chez les Lakers, étant notamment élu coach de l’année en 1995 avant le début de l’ère Shaq/Kobe à Los Angeles. Harris poursuivra ensuite sa carrière du côté de Dallas, où il passera 7 ans en tant qu’assistant.

« Del est une encyclopédie du basket. J’allais toujours voir Del pour voir ce qu’il pensait parce qu’il a une telle connaissance », se souvient Dirk Nowitzki sur le site des Mavs. « Il traîne dans le basket depuis toujours. Il a tellement donné à ce sport. C’est toujours un plaisir de discuter avec lui et je pourrais le faire pendant des heures. C’est une personne admirable, qui a coaché beaucoup de grands joueurs. Il a tant fait pour notre sport et pour la ligue. Je suis un grand fan de Del et je le félicite pour cette récompense. »

Une vie dans le basket

Destiné à une carrière religieuse, Del Harris a fini par suivre sa passion pour la balle orange tout autour du monde, participant également au basket international en devenant assistant de l’équipe canadienne au Championnat du monde 1994 avant d’être l’assistant de Rudy Tomjanovich (son ancien joueur à Houston) pour le Mondial 1998 – pour lequel le Team USA était composé de joueurs universitaires et de joueurs évoluant en Europe, lockout oblige.

Harris sera aussi coach de la Chine pour les JO de 2004, avec Yao Ming et assistant de John Calipari avec la République Dominicaine en 2011.

« C’est l’un des esprits les plus brillants du basket en termes de techniques », confirme Don Nelson. « C’est l’un des meilleurs coachs de la ligue pour moi. J’ai énormément appris avec lui. Il est comme un diplomate du basket. Il apprécie vraiment d’enseigner et d’aider les gens à apprendre le basket. Et c’est un très bon communicant. »

Après un ultime tour de piste avec les Texas Legends en 2011-12, Del Harris est devenu vice président de la franchise de G-League où évoluait notamment Jaylen Hoard cette année. A 83 ans, Harris est ce qu’on appelle un « lifer », un passionné du jeu à qui il a dédié sa vie et que cette récompense vient justement saluer.

Le palmarès du NBCA Chuck Daly Award

2020 – Del Harris

2019 – Frank Layden

2018 – Doug Moe

2017 – Hubie Brown

2016 – Jerry Sloan

2015 – Dick Motta

2014 – Bernie Bickerstaff

2013 – Bill Fitch

2012 – Pat Riley

2011 – Lenny Wilkens

2010 – Tex Winter, Jack Ramsay

2009 – Tom Heinsohn