Les Bucks déterminés à ne plus offrir autant de lancers aux Suns

Les Suns ont fini le Game 1 des Finals à 25/26 sur la ligne des lancers, alors que les Bucks terminaient de leur côté le match à 9/16. Une différence « frustrante » pour Mike Budenholzer, qui n’a toutefois pas voulu se lancer dans une critique des arbitres, même si son système défensif est fait pour limiter les fautes.

« Vous essayez de me piéger ? » lance-t-il ainsi, amusé, à la presse. « Enfin, c’est une part importante du match. Ils ont marqué 25 points aux lancers. Nous sommes pourtant une équipe qui est fière de défendre, et de défendre sans faire de fautes. J’ai du mal à me rappeler la dernière fois qu’une équipe a shooté 25 lancers-francs contre les Bucks. Et puis de l’autre côté, étant donné la façon dont Giannis attaque, dont Khris attaque, le nombre d’opportunités que Khris a avec le ballon… C’est frustrant mais ça fait partie du jeu. »

Il est vrai qu’avec 17.3 fautes de moyenne par match, les Bucks étaient la 2e équipe qui faisait le moins de fautes cette saison, juste derrière le Magic (17.2). En playoffs, aucune équipe ne fait moins de fautes que Giannis Antetokounmpo et ses camarades (18.1) et pour répondre à Mike Budenholzer, seul le Heat, lors du Game 2 du premier tour (24/35), a tiré plus de 25 lancers face à la troupe du Wisconsin durant cette « postseason ».

« Être physique, ça ne veut pas dire les pousser hors de leurs spots. Être physique, c’est être là avant qu’ils y arrivent, être en position de provoquer le passage en force, être en position de pouvoir monter droit (pour contester un tir), être en position de rendre le terrain vraiment petit quand ils essaient d’attaquer les intervalles »

« C’est dur, vous savez, alors que les équipes me mettent la pression ces derniers temps », explique Khris Middleton, qui a lui tiré 26 fois sans obtenir un seul lancer. « J’essaie de faire avec. Je ne peux pas attendre que les arbitres m’aident. J’essaie d’être fort. S’ils sifflent, ils sifflent. Mais ces derniers temps, ils ne le font pas. »

Les playoffs sont un jeu d’adaptation, et les Bucks ont (re)découvert une équipe de Phoenix très habile pour provoquer des fautes. Pour Pat Connaughton, ses coéquipiers vont vite s’adapter.

« Il ne s’agit pas seulement des fautes parce qu’on est trop physique, mais il y a aussi les fautes (qu’on peut éviter) parce qu’on est concentré mentalement ou qu’on sait ce qu’ils vont faire. Il y a eu des fautes l’autre soir sur des feintes de tir, alors qu’on sait qu’ils adorent ça. Il y a aussi l’idée de savoir quand être physique, avant ou après le bonus, donc comprendre ça, comprendre où ils en sont, comprendre où ils sont dans la zone du scoring, comprendre comment leur rendre la vie compliquée, quand on peut être physique alors qu’on est bien placé. Être physique, ça ne veut pas dire les pousser hors de leurs spots. Être physique, c’est être là avant qu’ils y arrivent, être en position de provoquer le passage en force, être en position de pouvoir monter droit (pour contester un tir), être en position de rendre le terrain vraiment petit quand ils essaient d’attaquer les intervalles. »