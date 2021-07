Devin Booker lauréat du « Community Assist Award »

La NBA a annoncé le vainqueur du « Community Assist Award », élu par le public ainsi qu’un panel de dirigeants de la ligue, et il s’agit cette année de Devin Booker. Depuis le début de sa carrière, l’arrière des Suns s’est toujours engagé auprès d’associations et hôpitaux de Phoenix et sa région, lui ayant valu au passage le titre d’ambassadeur mondial de « Special Olympics » l’an dernier.

Également très actif pendant le premier confinement et durant la pandémie de Covid-19, Devin Booker, dont la demi-sœur Mya souffre du syndrome de DiGeorge, a franchi un nouveau cap cette année en faisant un nouveau don de 500 000 dollars envers cinq associations à but non lucratif au service des jeunes et des familles locales.

« Arizona Autism United », « Central Arizona Shelter Services », « YMCA of Southern Arizona », « GAP Ministries » et « Elevate Phoenix » ont ainsi reçu un don de 100 000 dollars chacune.

L’arrière de Phoenix, actuellement à la lutte pour décrocher son premier titre NBA, s’est engagé à réitérer l’opération durant cinq ans, en choisissant à chaque fois des organismes différents. Le total de son investissement, via sa fondation « Devin Booker Starting Five » s’élèvera alors à 2.5 millions de dollars.

Il succède à Harrison Barnes, Jaylen Brown, George Hill, Chris Paul et Dwight Powell, tous distingués en 2020.