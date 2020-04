Devin Booker nommé ambassadeur mondial de « Special Olympics »

Sa sœur Mya étant atteinte du syndrome de microdélétion, une anomalie chromosomale qui provoque des déficiences intellectuelles, Devin Booker est très sensible à la place des personnes handicapées dans la société.

Alors, lorsque « Special Olympics » lui a proposé de participer en devenant ambassadeur à l’international tout en restant dans son domaine, la promotion du sport pour tous, Devin Booker a saisi l’opportunité pour se montrer utile, particulièrement en cette période plutôt calme pour lui.

« Je suis très enthousiaste, » assure-t-il ainsi à ESPN suite à l’annonce officielle aujourd’hui. « J’ai toujours tâtonné pour m’associer avec eux, mais le fait d’avoir été élevé avec ma sœur, de voir les défis qu’elle doit relever chaque jour, ça m’a toujours motivé ».

Devin Booker a d’ailleurs déjà œuvré pour « Special Olympics Arizona », en organisant notamment la venue de membres de l’association pour assister à deux Drafts, et continuera à s’investir au niveau local, mais il participera désormais également aux événements d’envergure internationale.

L’occasion de sensibiliser le plus grand nombre

Le shooteur de Phoenix a également estimé que c’était le bon moment et qu’il fallait profiter de la situation globale (sa disponibilité conjuguée à la grave crise sanitaire aux quatre coins du globe) pour rappeler que les personnes handicapées, souffrant notamment de maladie chronique ou dont le système immunitaire est déficient, étaient particulièrement vulnérables face au Covid-19.

« Je pense que le moment est parfait pour donner des informations sur la façon dont cela peut affecter d’autres personnes, » ajoute-t-il, confiant que sa sœur et sa mère ont été totalement isolées depuis le début de l’épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis. « C’est une leçon pour tout le monde au sujet de la distanciation sociale, et à quel point la situation est sérieuse, sachant que tu ne te mets pas seulement en danger, mais tu peux contaminer quelqu’un d’autre pour qui ce serait beaucoup plus grave ».

Devin Booker a enfin déploré que l’on ne parle pas suffisamment de la condition des personnes handicapées et va donc avoir l’occasion d’œuvrer en ce sens.

Toutes les infos sur l’antenne française de « Special Olympics » : https://www.specialolympics.asso.fr