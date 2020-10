Cinq lauréats pour le Community Assist Award

Outre la pandémie de Covid-19, les États-Unis ont été secoués cette année par une crise raciale à laquelle les joueurs NBA ont pris part en militant aux quatre coins du pays pendant la suspension de la saison, puis dans la bulle d’Orlando, allant même jusqu’à boycotter une soirée de matches.

Pour le Community Assist Award, trophée décerné une fois par mois et une fois en fin de saison à ceux qui agissent le plus en dehors des terrains, la NBA a tenu compte de cette situation exceptionnelle, désignant non pas un, mais cinq lauréats : Harrison Barnes, Jaylen Brown, George Hill, Chris Paul et Dwight Powell. Soit un par division, et Adam Silver avait plusieurs fois rendu hommage à ces cinq joueurs depuis juillet pour leur implication dans la mise en place de la « bulle » et bien sûr leur rôle auprès de la communauté.

Ils inscrivent leurs noms au palmarès de ce trophée créé en 2011 où l’on retrouve Pau Gasol, Dwyane Wade, Stephen Curry, Russell Westbrook, John Wall, Isaiah Thomas, Kevin Durant et Bradley Beal.

Gorgui Dieng, Kevin Love, Devin Booker, DeAndre Jordan, Trae Young et Langston Galloway avaient été mis à l’honneur cette saison lors des récompenses mensuelles.