Evan Fournier raconte la soirée du boycott

Mercredi soir, Evan Fournier était sur le parquet, à s’échauffer. Puis, quelques minutes avant le Game 5 contre les Bucks, la franchise de Milwaukee a décidé de ne pas jouer et la soirée est devenue historique.

Le Français a raconté dans les colonnes de L’Équipe ces instants étranges, puisqu’il n’était pas au courant de la décision des Bucks et s’est retrouvé devant le fait accompli.

« J’ai compris quand j’ai vu, sur l’horloge, qu’à quatorze minutes du coup d’envoi, il n’y avait toujours personne. Les Bucks arrivent tout le temps tard. Mais là, c’était vraiment trop. Je regarde tout le monde et je leur dis, c’est mort, ils ne viendront pas. Des gars du staff de l’équipe sont venus nous chercher quand le chrono affichait huit minutes. On retourne au vestiaire. L’ambiance était bizarre, en mode : « Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’on fait ? » On n’avait eu aucune nouvelle des Bucks. Et dans le contexte de la bulle, c’est moins évident d’aller d’un vestiaire à l’autre comme tu pourrais le faire pendant une saison normale. »

S’il est d’accord avec cette décision, Evan Fournier aurait donc préféré y être associé, avec le Magic.

« Mais moi, je me suis un peu senti comme un con. Parce qu’en plus, j’étais l’un de ceux qui disaient : on continue à s’échauffer et on voit […] Ne pas jouer était une décision forte et courageuse. Mais un match, ça se joue à deux équipes. Le message aurait été encore plus beau si les deux formations étaient restées au vestiaire. Car bien sûr, c’est ce qu’on aurait fait. »

« On ne joue pas, ok. Mais concrètement, ton plan, derrière, c’est quoi ? »

En pleine période « unique et surréaliste » d’après lui, Evan Fournier a également rapidement décrit la réunion entre les joueurs, organisée dans une « salle de bal énorme, de celles qui nous servent de salles d’entraînement ». « Toutes les équipes étaient là. Plusieurs joueurs ont pris la parole. On en est sortis sans plan précis. On savait juste que les matches étaient annulés, et qu’on faisait front commun. »

On sait désormais que les réunions du jeudi matin ont tout changé et que la saison va reprendre, ce qui reste le souhait de l’arrière d’Orlando.

Car même s’il comprend que le boycott est un signal très puissant envoyé à tout le monde, il peine à voir la suite.

« C’est une question délicate et complexe, personnelle. Si c’est moi et que moi, je pense que j’aurais joué. Bien sûr, en boycottant, tu envoies un message fort, mais le fait de ne pas aller sur le terrain a également des répercussions. Beaucoup de joueurs voulaient rejouer, aussi parce que c’est l’endroit où l’on nous regarde, on nous écoute, via notre présence dans les médias. Si tu renonces à ça, à long terme, tu prends aussi le risque que ta voix s’efface peu à peu. On ne joue pas, ok. Mais concrètement, ton plan, derrière, c’est quoi ? Je n’en sais rien. Je ne suis pas politicien, je n’ai pas de pouvoir, d’amis très haut placés. »