Les Lakers débuteront leur pré-saison face aux Nets

Éliminés prématurément par les Suns (2-4), au premier tour de ces playoffs, les Lakers sont déjà tournés vers leur exercice 2021/22. Les champions en titre viennent ainsi de dévoiler, sur les réseaux sociaux, le calendrier de leur pré-saison, où ils ne joueront jamais en dehors de la Californie.

Et pour la franchise de Los Angeles, les choses sérieuses débuteront dès le 3 octobre prochain, soit dans moins de trois mois, face aux Nets. Trois jours plus tard, le 6 octobre donc, ils s’en iront jouer chez les Suns, leurs potentiels successeurs au palmarès du trophée Larry O’Brien, avant d’enchaîner avec un nouveau déplacement chez les Warriors, le 8 octobre.

Les « Purple & Gold » reviendront ensuite à Los Angeles, pour accueillir cette fois-ci Phoenix puis Golden State, les 10 et 12 octobre prochains. Et la pré-saison des coéquipiers de LeBron James et Anthony Davis s’achèvera finalement le 14 octobre, avec un ultime affrontement au programme, organisé à l’extérieur, contre les Kings.

Reste désormais à savoir à quoi ressemblera l’effectif des Lakers d’ici au 3 octobre, eux qui ne comptent que quatre joueurs (LeBron James, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma) dont le contrat est entièrement garanti, en 2021/22.

Pour rappel, la « free agency » 2021 démarrera dans un mois seulement, le 2 août. Et il devrait logiquement y avoir du mouvement dans les rangs des Angelenos, auteurs d’une saison 2020/21 globalement décevante, car perturbée par les blessures.