Vin Baker, une valeur ajoutée pour les Bucks

Ancien de la maison puisqu’il a disputé les quatre premières saisons de sa carrière à Milwaukee, entre 1993 et 1997, Vin Baker a même été trois fois All-Star sous le maillot des Bucks (18.3 points et 9.5 rebonds de moyenne) avant de rejoindre Seattle et Boston notamment, puis de connaître une véritable descente aux enfers.

Depuis 2018, l’ancien pivot est revenu dans le Wisconsin, sur les bancs de sa première franchise, dans un rôle d’assistant. Et d’après le témoignage des joueurs avant ces Finals, son impact est considérable au sein du groupe.

« Vin est une des personnes qui incarne cette franchise », estime d’ailleurs Pat Connaughton en conférence de presse. « Tout le monde sait le succès qu’il a eu en tant que joueur, donc il peut partager son expérience, ce qu’il a vécu. C’est agréable d’être avec lui. On peut parler de tout. Il a la volonté de respirer la positivité et la confiance, c’est ce qui m’impressionne le plus chez lui. »

Comment cela se traduit-il au quotidien ou sur les parquets ?

« Après une minute de conversation avec lui pendant un temps-mort, on pense pouvoir y retourner et dunker sur tout le monde ou mettre sept shoots à 3-pts de suite », poursuit l’ailier en rigolant. « En discutant avec lui pendant dix minutes après le match, on pense pouvoir faire la différence et avoir de l’impact dans la communauté, ce qui est plus important que dunker pendant un match. »

« C’est inestimable d’avoir Vin à mes côtés »

Bien évidemment, Brook Lopez, en tant que pivot, a profité des conseils de l’ancien All-Star, qui était un joueur très physique, dur et puissant à son époque.

« C’est inestimable d’avoir Vin à mes côtés », assure le frère de Robin. « Pour un fan de basket, c’était génial de l’avoir avec moi. Comme c’est un ancien joueur, il voit des choses que les coaches manquent. Baker est en quelque sorte un coach personnel. Maintenant, c’est comme ma famille, je l’appelle mon grand frère. Il a joué en NBA, il a traversé beaucoup de choses, c’est spécial de l’avoir en Finals. On en a parlé, il n’y a jamais été en tant que joueur, donc il vit ce moment aussi. On a tissé un lien unique. »

Mike Budenholzer a donc fait le bon choix en conservant Vin Baker dans son staff lors de sa venue à Milwaukee, à l’été 2018. L’ex-pivot était arrivé quelques mois auparavant, en janvier, après le licenciement de Jason Kidd.

« Baker est très important pour nous », confirme le coach. « Une grande partie du staff est réunie depuis longtemps et Vin a apporté du sang neuf. Il a le respect des joueurs. C’est difficile à décrire, il faut vivre son travail au quotidien, mais il est unique. Avec sa pensée et ses mots, il est très bon pour les joueurs et pour nous tous. »