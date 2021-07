Booker/Ayton, un duo qui ne se loupe pas au démarrage

Habitués aux tréfonds du classement pendant leurs premières années en NBA, Devin Booker et Deandre Ayton ont l’occasion d’écrire l’histoire de Phoenix, à l’occasion de leurs premières finales NBA.

Les deux joueurs s’en sont ainsi donné les moyens, surtout lors des Game 1 des différentes séries. En effet, Devin Booker compile 31.6 points, 8 rebonds et 9 passes de moyenne à 54% au tir, 33% de loin et 84% sur la ligne sur les débuts de série. Quant au Bahaméen, il n’est pas en reste avec 20 points et 12 rebonds de moyenne à 76% au shoot. Évidemment, tous ces matchs ont été remportés par la formation de Monty Williams.

Les deux joueurs ont pris l’habitude de démarrer tambour battant leurs séries et on verra si cette habitude se confirme contre Milwaukee ce mardi soir.

Khris Middleton s’attend à une grosse bataille contre Devin Booker

Pour Cameron Johnson, il n’y a toutefois rien de surprenant. « D’abord, ce sont des très bons joueurs et ensuite, ils étaient hyper concentrés. Ils ont réalisé de grosses performances et ce serait bien d’en avoir une autre mardi » espère le shooteur pour l’Arizona Republic.

Lors de cette campagne de playoffs, Devin Booker n’a cessé de prouver qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de sa génération. À partir de ce soir, il aura face à lui un autre scoreur ultra-complet, Khris Middleton. Ce dernier a défié Jimmy Butler, Kevin Durant ou encore Bogdan Bogdanovic dans ces playoffs, et il sait qu’il défie une grosse pointure. « C’est un joueur qui marque des tirs importants » rappelle d’abord l’arrière-ailier des Bucks. « Il peut marquer depuis la ligne à 3-points, à mi-distance, dans la peinture mais aussi depuis la ligne des lancers. Il a tout en stock et ça le rend vraiment compliqué à défendre parce que tu ne sais pas quand il va s’arrêter pour prendre son tir, continuer jusqu’au cercle ou s’il va créer pour les autres. Il varie très bien son jeu. »

Brook Lopez face à Deandre Ayton

Concernant Deandre Ayton, le pivot s’est mué en trois ans en véritable ancre défensif, impressionnant par sa mobilité et sa lecture. Même s’il voit moins la balle que lors de ses premières années (il prend 5 tirs de moins par rapport à l’année dernière), ses coéquipiers savent le servir lorsqu’il est dans de bonnes dispositions.

« Il s’est développé très rapidement et même cette saison en playoffs, il continue de s’améliorer donc je sais que ça va être dur contre lui » anticipe ainsi son principal adversaire de la série, Brook Lopez. « Il est très talentueux au poste, il peut reculer pour shooter, être efficace sur pick & roll et il termine lorsqu’il y a des rebonds offensifs. Il joue dur donc ça va être compliqué mais en même temps plaisant de jouer contre lui. »

Pour le Sun, c’est par la défense qu’il parvient à se mettre dans le match, et donc à frapper dès le début d’une série.

« Il faut juste être implacable, et faire ce que je fais de mieux. Être présent des deux côtés du terrain. La défense est ce qui me fait avancer » explique-t-il. « Prendre quelques rebonds, réussir les sorties de balles, faire courir les autres gars, évacuer les papillons dans le ventre… C’est ce qui nous motive vraiment, agresser d’entrée. C’est pour ça qu’on est bon sur le jeu de transition, mais aussi en défense. »

Si le premier affrontement sert à s’affirmer, Chris Paul voit évidemment plus loin pour ses deux jeunes coéquipiers. « On se préoccupe juste de gagner des matchs… mais ces deux-là sont des leaders de notre équipe donc évidemment qu’on les sert. On veut qu’ils jouent bien au début de la série mais aussi au milieu et à la fin. »