Nate McMillan conservé par les Hawks

Nommé en remplacement de Lloyd Pierce début mars, Nate McMillan était depuis considéré comme le coach intérimaire de la franchise. Mais son aventure sur le banc d’Atlanta va continuer au-delà de cet été, comme annoncé par The Athletic. Et ESPN de préciser que ce nouveau contrat porterait sur les quatre prochaines années.

Un secret de polichinelle, tant l’ancien entraîneur des Sonics, des Blazers et des Pacers a permis aux Hawks de franchir un cap depuis son arrivée. En témoigne le bilan de la franchise, entre le 1er mars et la fin de la saison régulière : 27 victoires et 11 défaites. Des résultats synonymes de qualification en playoffs pour Atlanta, qui pointait encore à la 11e place de sa conférence (14-20), au moment de l’éviction de Lloyd Pierce.

Et en playoffs, justement, Nate McMillan a ensuite mené les Hawks jusqu’en finale de conférence, après avoir éliminé les Knicks (4-1) et surtout les Sixers (4-3), pourtant tête de série n°1 à l’Est. Ce sont finalement les Bucks qui ont mis fin, ce week-end, au très joli parcours des coéquipiers de Trae Young, en six manches.

Pour cette jeune équipe d’Atlanta (25.6 ans de moyenne d’âge), il sera désormais important de capitaliser sur cette campagne de playoffs plus que réussie, à l’avenir. Afin d’espérer décrocher, notamment, le deuxième titre de son histoire après celui décroché par Bob Pettit et consorts, en 1958 (époque Saint-Louis).

Et ce sera donc avec Nate McMillan, élu coach du mois en mars dernier, toujours aux manettes de ce groupe talentueux, qui ne manque pas d’ambition. Preuve en est : la déclaration de Trae Young après l’élimination.