Frustré par sa blessure en finale de conférence, Trae Young promet aux fans des Hawks « d’y revenir »

Que se serait-il passé dans cette finale de conférence Est si Trae Young n’avait pas marché sur le pied d’un arbitre ? Ça restera l’une des questions de cette série, le meneur des Hawks manquant ensuite les Game 4 et 5 du duel, avant de revenir en étant diminué (14 points à 4/17 au tir et 9 passes) dans le Game 6.

Mais en quittant le terrain de la State Farm Arena, le meneur a promis aux fans « d’y revenir ». « Oui, c’est exact », détaillait-il après coup. « J’ai le sentiment qu’on va y revenir, et je le pense du fond du cœur ».

« Ne pas être capable d’être là pour mon équipe pendant deux matchs, et puis ce soir vouloir simplement me battre et essayer de faire ce que je pouvais, afin d’être là pour mon équipe… C’est vraiment frustrant de ne pas être en bonne santé et de ne pas être capable de se donner à 100%. J’étais forcément un peu frustré », reconnaissait-il.

Qualifié pour les premiers playoffs de sa carrière, Trae Young a été l’une des révélations de la campagne, tournant à 28.8 points et 9.5 passes décisives de moyenne pour éliminer les Knicks puis les Sixers. Désormais, il veut prouver que cette campagne n’était pas un concours de circonstances et qu’il peut faire des Hawks un prétendant pérenne.

« Il n’a peur de rien. Il ne recule devant personne ni devant aucun défi. Les adversaires ont mis des défenseurs plus grands, plus physiques sur lui. Ils ont multiplié les prises à deux. Ils l’ont mis à terre. Ils ont fait tout ce qu’on fait à des joueurs de ce niveau »

« Je pense qu’il est construit pour ce moment de l’année », assurait Nate McMillan. « On a besoin d’un joueur capable de créer et de marquer, mais aussi capable de mettre en place des opportunités pour ses coéquipiers, un joueur qui a la confiance qu’il a affichée. Il n’a peur de rien. Il ne recule devant personne ni devant aucun défi. Les adversaires ont mis des défenseurs plus grands, plus physiques sur lui. Ils ont multiplié les prises à deux. Ils l’ont mis à terre. Ils ont fait tout ce qu’on fait à des joueurs de ce niveau. »

Et même si Trae Young a encore des axes de progression (comme son adresse, à 42% durant ces playoffs dont 31% de loin, et ses pertes de balle), la pression qu’il met constamment sur les défenses est une base essentielle.

« Le gamin continuait de subir tout ça et trouvait des moyens d’être productif », poursuivait ainsi son coach en conférence de presse. « J’ai vu beaucoup de bons et de grands joueurs dans cette ligue, et il a ce potentiel. Je le pense vraiment. Il donne tout ce qu’il a lorsqu’il est sur le terrain. Il est prêt à tout pour gagner, pour son équipe. Il a le talent, un talent spécial dont vous avez besoin si vous voulez réussir à cette période de l’année. »

Et ces premiers playoffs ont sans doute fait passer un cap au meneur pour continuer dans cette voie.

« J’ai vu une énorme progression dans cette équipe, et dans la façon dont Trae menait l’équipe. Je lui ai dit, mais ce n’est pas du hasard ou un coup de chance. Il a est fait pour cette période de l’année, et il a fait un travail incroyable pour porter l’équipe jusque-là » concluait Nate McMillan. Rendez-vous la saison prochaine, donc !