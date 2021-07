Suns – Bucks : du suspense en saison régulière

Même si elles n’offrent pas toujours une vérité ni une lecture significative, les rencontres de saison régulière entre les deux finalistes sont toujours intéressantes à observer. Surtout que cette saison, elles ont été très disputées.

Les deux matches se sont ainsi joués à un point d’écart et l’un a même été en prolongation. Les deux fois, ce sont les Suns qui ont remporté ce duel.

10 février 2021 à Phoenix (125-124)

Les deux formations avaient quasiment le même bilan le soir de ce premier affrontement. Ce sont Deandre Ayton et Giannis Antetokounmpo qui lancent la partie en premier quart-temps. Rapidement, les Bucks prennent le contrôle et 16 points d’avance. Mais Devin Booker, avec 10 points en six minutes, réveille les Suns, qui défendent mal, pour réduire l’écart à la mi-temps (71-59).

Après la pause, Phoenix continue son effort pour revenir, alors qu’Antetokounmpo domine Ayton et le pousse à la faute. Le double MVP passe son troisième quart-temps sur la ligne des lancers et Milwaukee conserve son avance, avant un 11-0 des Suns. Chris Paul et sa bande poursuivent sur leur lancée en dernier quart-temps avec un 9-0.

Encore une fois, Giannis Antetokounmpo (47 points) est là pour porter les siens face à Booker et compagnie. Dans le « money time », le Grec et Khris Middleton ramènent les Bucks mais le premier rate le shoot de la gagne.

19 avril 2021 à Milwaukee (127-128 après prolongation)

Nouvelle rencontre entre les deux équipes, nouveau suspense. Aucune des deux formations n’a réussi à prendre plus de dix points d’avance dans cette partie. Chris Paul a été un remarquable chef d’orchestre face à un prolifique trio Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton – Jrue Holiday. La preuve, en fin de match, « CP3 » est le principal protagoniste d’un 10-0 alors qu’il n’inscrit aucun point.

Dans le « money time », Khris Middleton puis Devin Booker ont une balle de match. Ils se manquent et on part en prolongation. Cinq minutes supplémentaires durant lesquelles Gianni Antetokounmpo souffre de crampes et doit quitter ses coéquipiers. Il est sur le banc quand Pat Connaughton et P.J. Tucker frappent à 3-points pour revenir au score. Khris Middleton, lui, répond ensuite à Chris Paul et Mikal Bridges.

Puis vient cette dernière possession où Devin Booker obtient un coup de sifflet litigieux, pour une faute de P.J. Tucker pas nécessairement évidente. L’arrière des Suns assure avec au moins un lancer-franc et les Suns repartent de Milwaukee avec la victoire et les huées du public.