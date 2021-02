Les Suns s’imposent sur le fil face à un énorme Giannis Antetokounmpo

Après un match sur le banc, Chris Paul est de retour pour l’affiche face à Milwaukee. Le meneur vétéran ne tarde pas à se mettre en lumière avec un numéro de dribble conclu par un tir à mi-distance. Il sert également Deandre Ayton qui dunke sur la raquette des Bucks.

Le pivot de Phoenix est saignant avec 10 points en premier quart, tout comme Giannis Antetokounmpo qui y va aussi de son dunk, à deux mains quant à lui. Les deux équipes sont dans un mouchoir de poche, et ce premier quart très offensif et fluide est plaisant à suivre (32-32).

Les attaques se calment en deuxième quart, mais pas les tireurs de Milwaukee. Bryn Forbes et Donte DiVincenzo enchaînent deux 3-points et Milwaukee prend son premier avantage conséquent à +10. Mikal Bridges ramène les Suns à 3-points également, puis au layup sur une belle coupe. Mais Forbes et Antetokounmpo gèrent pour les Bucks.

Les Bucks mèneront même de 16 points mais Devin Booker va à son tour se réveiller, avec 10 points en 6 minutes pour ramener les Suns à distance respectable à la pause (71-59). Avec 17 points pour Antetokounmpo et Forbes à la mi-temps, plus Middleton et Portis à 10 points, la défense des Suns est bien trop permissive…

Giannis rate le tir de la gagne

Ça s’arrange pour Phoenix au retour des vestiaires. Chris Paul va chercher des fautes, et des lancers en provoquant Donte DiVincenzo. Il réussit également un 3-points qui fait suite à celui de Bridges et les Suns reviennent fort, sur un 16-8 qui leur permet d’être à -4 seulement. Brook Lopez et Khris Middleton répliquent rapidement, ce dernier envoyant aussi Giannis au alley-oop. Milwaukee refait l’écart (87-78).

Giannis Antetokounmpo travaille Deandre Ayton au corps et le contraint au banc après sa 4e faute personnelle. Les Bucks restent devant derrière 14 points de leur MVP dans la période (dont 10/12 aux lancers). Mais les Suns ne décrochent pas et, au contraire, ils terminent fort avec un 11-0 mené par Booker, avec l’aide de Kaminsky et Johnson. Ils sont encore derrière mais la marge est infime avant le dernier quart (101-98).

Phoenix poursuit sur sa lancée avec un 9-0 d’entrée en 4e quart, cette fois mené par Chris Paul. Mais Giannis Antetokounmpo remet Milwaukee sur les bons rails, d’autant plus après la 5e faute tatillonne d’Ayton provoquée par DiVincenzo. Phoenix n’a plus sa présence au poste bas mais Paul s’en débrouille et porte les Suns en dernier quart.

Giannis Antetokounmpo a beau s’imposer à l’intérieur, malgré la faute, ce sont bien les Suns qui restent devant. Devin Booker donne +6 à 3 minutes de la fin mais Milwaukee va tout de même égaliser avec Khris Middleton qui frappe à 3-points dans le coin avant de servir Antetokounmpo au dunk, et à 47 points ! Giannis aura le tir pour la gagne au bout de doigts mais son tir ricoche sur le cercle, Phoenix s’impose sur le fil (125-124).