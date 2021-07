Danilo Gallinari se tient à disposition de l’Italie pour les Jeux olympiques

En battant la Serbie en finale de son TQO de Belgrade, l’Italie a validé son billet pour les Jeux olympiques. Une qualification arrachée sans plusieurs joueurs importants (Marco Belinelli, Luigi Datome…) dont Danilo Gallinari.

L’intérieur des Hawks était en effet occupé de l’autre côté de l’Atlantique, par la finale de conférence Est. Maintenant qu’Atlanta a été éliminé, il se met à la disposition de son sélectionneur pour venir renforcer la Squadra Azzura à Tokyo dans moins de trois semaines.

« Si le coach et la fédération me donnent une chance d’aller aux Jeux olympiques, je serais honoré de faire partie de cette équipe », avait-il annoncé avant la victoire de ses compatriotes, rapporte Eurohoops.

Avec ses 13.5 points de moyenne lors de la série perdue face à Milwaukee, Danilo Gallinari est dans le rythme et son renfort pourrait être précieux afin d’aborder ce groupe B où l’on retrouve l’Australie, l’Allemagne et le Nigeria. Gianni Petrucci, le président de la fédération italienne, laisse la main au coach pour cette décision.

« On doit déjà célébrer tout ça avec le groupe », annonçait Romeo Sacchetti, le sélectionneur, après cette victoire. « On en parlera plus tard car ce n’est pas le moment pour l’instant. »