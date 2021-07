TQO de Belgrade | Les shooteurs italiens font tomber la Serbie pour filer aux Jeux olympiques

Il ne faisait pas bon organiser un TQO cette année. Car après la Croatie, le Canada et la Lituanie, c’est la Serbie qui a trébuché à domicile, s’inclinant en finale de son tournoi, à Belgrade, face à l’Italie (102-95).

Les shooteurs transalpins, à l’image d’Achille Polonara, démarrent fort la rencontre et mènent 28-22 à la fin du premier quart-temps. Peu rassurante depuis le début du TQO, la Serbie se retrouve à courir après le score mais Danilo Andjusic répond aux shooteurs adverses derrière la ligne à 3-points, et Belgrade respire mieux.

Sauf qu’Achille Polonara, Alessandro Pajola et Giampaolo Ricci recommencent à faire parler la poudre de loin, et revoilà l’Italie à +12 (57-45) à la mi-temps.

La Serbie doit absolument faire un « run » au retour de la mi-temps, mais c’est l’inverse qui se produit, avec Nicolo Melli et Achille Polonara qui artillent encore, et Nico Mannion qui attaque la raquette, quitte à parfois se faire contrer. Les hommes d’Igor Kokoskov semblent perdus et l’écart est passé à +24 (73-59)…

Avec l’énergie du désespoir, les Serbes tentent de recoller mais c’est incroyablement brouillon, avec une montagne de fautes qui place vite l’Italie dans le bonus, et des rebonds offensifs lâchés à la pelle.

Malgré tout, le désespoir et le poignet de Danilo Andjusic parlent, et voilà les locaux à 8 points (98-90) dans la dernière minute. Mais c’est trop tard et Milos Teodosic rate un nouveau 3-points qui aurait permis de croire encore au hold-up. C’est donc bien l’Italie qui se qualifie pour les JO (102-95), pour la première fois depuis 2004 !

Vice-championne olympique en titre, la Serbie ne se rendra donc pas à Tokyo alors que la Squadra Azzura intègre le groupe B de la compétition, avec l’Australie, l’Allemagne et le Nigeria.