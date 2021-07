Spécialiste de la défense, Joseph Blair monte en puissance chez les Wolves

Arrivé dans le staff des Wolves en début de saison dernière en provenance des Sixers, Joseph Blair a rapidement fait l’unanimité, à en croire Chris Finch, qui a récupérer le job d’entraîneur principal en cours de saison. Ce dernier a été particulièrement impressionné par les progrès défensifs de Jaden McDaniels et Jarred Vanderbilt sur la deuxième partie de saison, sous l’égide de Joseph Blair.

« Ce sont des gars qui ont explosé sur la fin de la saison. Cela témoigne du travail qu’il a effectué aux côtés des joueurs, et je suis donc très enthousiaste à son sujet », a expliqué Chris Finch. « Je pense que son approche directe est exactement ce dont nous avons besoin de la part de notre défense en ce moment, parce que nous allons devoir tirer beaucoup plus de nous, de nous tous, à ce niveau. Et je crois qu’il est parfaitement apte à le faire ».

L’effort et la bonne approche mentale pour priorités

Chris Finch a donc annoncé que Joseph Blair allait prendre en charge la défense chez les Wolves, avec pour mission de faire progresser celle qui a été la 28e défense de la NBA cette saison. L’assistant a déjà son plan de route pour essayer de dynamiser ce secteur en 2021/22.

« Vous pouvez mettre en place tous les schémas du monde, mais s’ils ne se donnent pas à fond, aucun d’entre eux ne fonctionnera. Il n’y a pas de manière facile de jouer en défense. Tout va se résumer à l’effort », a-t-il rappelé. « Il y a des façons constructives de motiver quelqu’un et des façons négatives de le faire. Je pense qu’avec mon passé de joueur, je sais quand quelqu’un dit quelque chose d’une manière qui vous met simplement en colère, et puis j’essaie de trouver les moyens appropriés de motiver le groupe dans son ensemble, et puis individuellement. Chacun a ses propres motivations. Parfois, il suffit d’énerver quelqu’un pour qu’il joue plus fort, parfois il faut être aussi positif que possible sur les choses qu’il a bien faites, et il réagit encore mieux ».

La dimension mentale, la gestion des ego et la façon de pousser chaque joueur, en fonction des leviers qui fonctionnent, telle sera la mission principale de Joseph Blair avant même d’évoquer les aspect tactiques. Pour installer une atmosphère propice à la progression de son équipe en défense, l’assistant entend en revanche rester lui-même, une attitude qui a plutôt bien fonctionné pour lui depuis la fin de sa carrière de joueur professionnel.

« Je pense qu’il sera toujours difficile de trouver cet équilibre, mais je dis à tout le monde que ce qui m’a permis de réussir comme entraîneur, c’est que je suis moi-même avec tout le monde et que je suis honnête avec tout le monde. Je n’essaie pas d’enfumer les gens quand je leur parle, et j’essaie de dire : ‘Hey, voilà ce que je vois. Dites-moi si je me trompe’. Et entamons un dialogue, plutôt que de leur faire la morale ».

Se rapprocher du Top 15 dès la saison prochaine

Jusqu’à présent, les joueurs ont plutôt « bien réagi » à la façon de faire de Joseph Blair, d’après Chris Finch.

« C’est un entraîneur moderne dans toutes ses approches ». Pour préserver une dynamique positive, le staff des Wolves va déjà s’atteler à fixer des objectifs réalistes et franchir les étapes les unes après les autres, afin de se rapprocher progressivement des meilleures défenses de la ligue. Première but : se rapprocher du Top 15.

« Je pense que c’est un bon moyen de commencer. Au moins un bon objectif pour nous permettre de travailler. Si vous regardez les équipes qui vont loin, elles sont généralement dans le Top 10 en attaque et en défense », a noté Joseph Blair. « Nous voulons y arriver, mais nous devons être réalistes. Nous voulons juste faire un grand pas en avant défensivement cette année, c’est sûr, et je pense qu’une grande partie de cela viendra d’essayer d’encourager l’effort et la responsabilité sur le plan défensif, et de comprendre que nous sommes une équipe offensive très puissante, mais que nous devons aussi être résistants sur le plan défensif ».

En résumé, la défense des Wolves est un barrage « avec des trous » qu’il faudra apprendre à combler petit à petit.