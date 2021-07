Stan Van Gundy milite pour Fred Vinson à New Orleans

Après avoir fait le point sur son licenciement de New Orleans, dont il exonère Zion Williamson et Brandon Ingram, Stan Van Gundy a également donné son avis sur l’identité de son successeur.

Il aimerait voir son assistant, Fred Vinson, prendre sa suite et ainsi conserver une certaine stabilité. Ce dernier, depuis que Jacque Vaugh a retiré sa candidature, fait partie des noms qui reviennent le plus.

« Si ça ne tenait qu’à moi, pourquoi pas rester avec quelqu’un comme Vinson, qui était déjà là avant Alvin Gentry », rappelle Van Gundy, puisque cet assistant est à New Orleans depuis 2010, à ESPN. « Il connaît les joueurs, il n’a pas tout à refaire. Il peut garder quelques éléments familiers aux joueurs, ce qui facilite la transition pour imposer sa patte sur l’équipe. Je pense aux joueurs, qui sont jeunes, et vont avoir un troisième coach en trois ans. »



Comme le Magic ou les Wizards, les Pelicans cherchent encore leur nouveau coach pour la saison prochaine. Diriger Brandon Ingram et Zion Williamson est un défi intéressant d’après l’ancien coach de Miami et d’Orlando.

« Il y a beaucoup de bons coaches sur le marché et je pense que le poste est attractif. New Orleans est une superbe ville, avec une jeune équipe, trop jeune pour être franc et qui a besoin de vétérans, mais il y a tellement de talents ici, un noyau dur exceptionnel. »