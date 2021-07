Stan Van Gundy assure que Zion Williamson n’est pour rien dans son éviction des Pelicans

Que s’est-il passé à La Nouvelle-Orléans pour que Stan Van Gundy prenne la porte un an à peine après son arrivée ? On a beaucoup entendu que ses relations avec ses jeunes stars, Zion Williamson et Brandon Ingram, n’étaient pas bonnes, mais le coach assure que les joueurs ne doivent pas être tenus responsables.

« Je déteste qu’on dise que les joueurs font virer les coachs et des trucs du genre », assure-t-il dans un podcast. « Ça donne une mauvaise image des joueurs et c’est injuste. Les joueurs ont évidemment le droit d’exprimer leur avis mais les dirigeants et les propriétaires prennent les décisions. On ne devrait pas accuser les joueurs. »

On se souvient quand même qu’en 2012, alors qu’il était alors à la tête d’Orlando, Stan Van Gundy avait piégé Dwight Howard, qui réclamait sa tête en coulisses, devant les journalistes.

Mais l’entraîneur de 61 ans assure que Zion Williamson n’est pas comme ça, tout comme Brandon Ingram d’ailleurs.

« Je sais que, peu importe ce qu’il s’est passé, Zion Williamson n’est pas un tueur de coach. C’est quelqu’un qui va vous aider à gagner des tas de matchs. Il joue de la bonne façon. Une des choses qui va me manquer, c’est l’entraîner. Il est tellement unique dans la façon dont il joue, et dans ce qu’il peut faire. Ça fait vraiment tourner la tête en tant que coach et ça offre beaucoup de possibilités. C’était sympa à explorer. Je suis satisfait de ce qu’on a fait avec Zion. Je pense qu’on l’a aidé. Ce que d’autres ont pu penser sur ça, c’est leur problème. »

Un effectif mal construit autour de Zion Williamson ?

Stan Van Gundy fait ici référence aux rumeurs sur les proches de l’ailier fort, qui auraient critiqué en coulisses l’utilisation du 1er choix de la Draft 2019, et pousseraient même pour un transfert.

Toujours aussi franc, l’ancien coach de Miami, d’Orlando et de Detroit assure que son départ n’était pas du tout un « accord mutuel », comme l’avait dit le club dans son communiqué. Il a bien été mis dehors car lui et sa direction n’étaient plus sur la même longueur d’onde. Désormais, il soutient la candidature de son ancien assistant, Fred Vinson, au club depuis 2010 et qui a servi Monty Williams mais également Alvin Gentry.

Stan Van Gundy défend quand même son propre bilan, expliquant que l’équipe, très mauvaise en défense en début de saison, avait fait beaucoup de progrès dans le domaine, le problème étant la construction du roster.

« Nous avions une très mauvaise équipe en terme de shoot, autour de Zion. Nous avions seulement deux gars capables de tirer à 3-points, Brandon Ingram et Lonzo Ball. Donc Zion était là, sans vraiment de shooteurs autour de lui, et la défense pouvait se refermer sur lui, mais il tournait quand même à 27 points de moyenne à 61% de réussite. C’est un talent incroyable, un grand compétiteur. Et c’est totalement impossible de l’empêcher d’aller au cercle. Il n’y a pas de moyen de l’éloigner du cercle. Même si on sait qu’il ira à chaque fois. »