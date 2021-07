Nate McMillan : « On est un sac et ils frappent dedans à chaque fois »

Atlanta n’a plus le choix : pour d’abord rester en vie puis rejoindre les Suns en Finals, les Hawks doivent remporter les deux prochains matches de la finale de conférence contre Milwaukee.

Pour cela, il va falloir monter d’un cran en matière d’intensité car, dans le Game 5, les troupes de Nate McMillan ont été mangées dans la raquette malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo. Clairement, ce match décisif, Atlanta l’a manqué.

« On n’était tout simplement pas préparé pour l’intensité de ce match », constate et déplore le coach des Hawks en conférence de presse. « Comme ce fut le cas dans le Game 2, où ils nous ont sauté dessus. Ils ont frappé les premiers, en étant en mode attaque. On n’a pas su répondre, surtout en premier quart-temps. Ensuite, on a fait mieux, on s’est battu, on a fait des stops et on a mis des paniers. Mais ils avaient la dynamique pour eux. »



« On a besoin de frapper les premiers »

Portés par leur public, les Hawks avaient très bien commencé le Game 3, même s’il a ensuite été perdu. Il faudra refaire une telle entame et surtout défendre très fort et fermer la raquette en prenant les rebonds pendant toute la partie.

« Je l’ai dit à mes joueurs : on est un sac et ils frappent dedans à chaque fois. On a besoin de changer les choses et de frapper les premiers. Lors du Game 5, P.J. Tucker, Bobby Portis ou Brook Lopez ont imposé leur avantage de taille. En premier quart-temps, on a pris 28 points dans la raquette, on n’a pas défendu, ni aidé. On doit les bloquer au rebond, mettre un, deux ou trois joueurs sur eux. Parfois, ils ont eu des rebonds offensifs et marqué comme ça. »

Encore une fois, McMillan a insisté sur le début de match, capital dans ce Game 6.

« On doit défendre et jouer ainsi pendant 48 minutes. On ne va pas jouer un parfait basket pendant 48 minutes, mais on doit mettre en place notre défense et mettre la pression en premier quart-temps. »