Des Hawks mangés dans la raquette

Sans Trae Young d’un côté et Giannis Antetokounmpo de l’autre, les deux franchises devaient se débrouiller sans leur joueur majeur et dans cette configuration, ce sont les Bucks qui en sont sortis vainqueurs sur le score de 123-112.

Une désillusion pour des Hawks pénalisés par leur premier quart-temps raté durant lequel ils ont compté jusqu’à 20 points de retard à cause notamment de l’agressivité déployée par Milwaukee dans le secteur intérieur. « Ils nous ont dominés dans la peinture. Si nous voulons gagner le prochain match, on doit vraiment être meilleur dans ce domaine » rapporte Danilo Gallinari.

Alors qu’il s’agissait d’un match charnière pour s’offrir une balle de match, ou plutôt de Finals, Atlanta a commencé cette rencontre avec le frein à main sans comprendre pourquoi. « Je ne sais pas pourquoi on a commencé doucement mais on l’a fait et on s’est fait dominer » regrette John Collins dans des propos relayés par ESPN.

Nate McMillan ne comprend pas

Avec 28 points dans la peinture dès la fin du premier quart-temps et 44 à la mi-temps, Milwaukee a imposé sa densité physique pour au final inscrire 66 de ses 123 points à l’intérieur. Interrogé sur les raisons de ce faux départ lors de la conférence de presse, Nate McMillan semblait aussi dubitatif que John Collins. « Je ne peux pas (l’expliquer), je ne peux pas » répète l’entraineur avant de poursuivre : « Je leur ai dit que l’équipe la plus agressive en début de rencontre gagne à chaque fois. On savait qu’ils allaient jouer avec ce sentiment d’être dos au mur ce soir. Ils ont continué d’attaquer le cercle même sans Giannis (Antetokounmpo) dans le cinq. C’est comme ça qu’ils jouent. On s’attendait à un Brook Lopez plus impliqué et ce fut le cas. Ils étaient plus physiques, ils ont agressé les premiers et on ne s’en est jamais remis. Même quand ils manquaient leurs tirs en premier quart, ils prenaient le rebond. »

« Je m’attends à ce que réagissions. C’est du quitte ou double maintenant. »

McMillan l’a mauvaise. Il n’apprécie pas le fait de se faire dominer par une équipe Milwaukee dont il connait les rouages. « Si Giannis est sur le terrain, il attaque la peinture. Ce soir (hier), ils l’ont tous fait. Que ce soit Jrue (Holiday), Middleton ou Lopez au post-up, ils attaquent la peinture. Ils veulent aller à l’intérieur pour ressortir. Si vous ne défendez pas la peinture, ils vous punissent et si vous resserrez les rangs, ils ressortent au large. »

Pour la première fois des playoffs, les Hawks se retrouvent à une défaite de l’élimination, et une réaction collective est attendue au risque de partir en vacances. « Je m’attends à ce que réagissions. C’est du quitte ou double maintenant » dixit McMillan.