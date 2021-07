Sans Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez (33 points) mène les Bucks à une victoire des Finals

À deux partout dans cette finale de conférence, Bucks comme Hawks doivent composer avec l’absence de leur meilleur joueur, à l’occasion de ce Game 5 charnière : Giannis Antetokounmpo pour les locaux et Trae Young pour les visiteurs.

Et d’entrée de jeu, c’est Milwaukee qui prend le match à son compte, grâce à un 10-2 impulsé par le très agressif Jrue Holiday. À 3-points ou en puissance près du cercle, le meneur fait souffrir ses défenseurs, tandis que Brook Lopez distribue les contres de l’autre côté du terrain. Dans les cordes, Atlanta se fait exploser par ses hôtes au rebond, et notamment au rebond offensif. Titulaire sans Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis forme une raquette de feu avec Brook Lopez, pendant que Khris Middleton apporte discrètement sa pierre à l’édifice. Logiquement, l’écart est déjà conséquent au bout de six minutes (22-7).

Le chrono défile et la connexion Jrue Holiday – Brook Lopez n’en finit pas de faire des misères aux Hawks dans la peinture. Les pénétrations agressives du meneur (11 points, 6 passes) s’enchaînent ainsi, résultant sur des doubles-pas tout en contrôle ou des décalages pour des dunks rageurs du pivot (12 points). À +20, les Bucks voient alors les remplaçants adverses, Danilo Gallinari et Onyeka Okongwu en tête, se rebiffer. Les lancers-francs et paniers à l’intérieur s’accumulent enfin, faisant diminuer l’avance des joueurs de Mike Budenholzer, certes nettement dominateurs dans la raquette lors de ce premier quart-temps (36-22).

Pris à la gorge, les Hawks se démènent pour réagir

Dans le deuxième acte, Bobby Portis reprend son chantier dans la peinture afin de relancer les siens, qui avaient rapidement vu Atlanta revenir à -10 au tableau d’affichage. Aux côtés de l’énergique intérieur, Brook Lopez et P.J. Tucker se mettent au diapason de celui-ci, dans un registre différent. À la sortie de la « second-unit » des hommes de Nate McMillan, seul Bogdan Bogdanovic, en mode sniper, est pour le moment en mesure de répondre à Milwaukee ce soir (50-35).

Moment choisi par Lou Williams, plus discret que dans le Game 4, pour trouver de la confiance près du cercle. Avant que John Collins, tout aussi transparent, n’imite dans la foulée « Sweet Lou », en s’appuyant davantage sur son shoot. Plus globalement, la rencontre s’est équilibrée et l’écart avoisine les 10-15 points. Jrue Holiday et Khris Middleton ne faiblissent pas au scoring, la paire Bobby Portis – Brook Lopez non plus et, à la pause, les Bucks restent devant (65-56). Même si les Hawks se rapprochent dangereusement, grâce à leurs jeunes (John Collins, Kevin Huerter, Cam Reddish) et Bogdan Bogdanovic.

Au retour des vestiaires, on ne change pas une formule qui fonctionne du côté de Milwaukee, qui continue de s’appuyer sur sa connexion Jrue Holiday – Brook Lopez dans la raquette, avec entre temps Khris Middleton et Bobby Portis qui sanctionnent à mi-distance ou à 3-points. En face, Atlanta s’accroche autant que possible, à l’aide des percussions de Lou Williams, des réussites à l’intérieur de John Collins ou des shoots à longue-distance de Bogdan Bogdanovic. Mais le score reste à l’avantage de la franchise du Wisconsin (79-69).

Les minutes passent et les Bucks s’en remettent aux lancers-francs pour faire grimpeur leur compteur de points, en raison d’une adresse en berne. Sauf que les Hawks, emmenés par leurs remplaçants, n’en profitent pas réellement et il n’en faut pas plus à Jrue Holiday, Khris Middleton ou Brook Lopez pour remettre un coup d’accélérateur en toute fin de quart-temps. Suffisant pour que les hommes de Mike Budenholzer, à qui il ne semble rien pouvoir arriver ce soir, conservent une avance confortable (91-78).

Une grosse bataille de quatuors prolifiques

Dans le dernier acte, Milwaukee tente d’enfoncer le clou par l’intermédiaire de Khris Middleton, en phase avec son shoot et épaulé par Brook Lopez ou Jrue Holiday près du cercle, ainsi que Bryn Forbes ou Pat Connaughton à 3-points. Jamais du genre à abdiquer, Atlanta s’efforce de rester à distance raisonnable de ses hôtes, grâce à une vague de tirs primés qui déferle sur la défense adverse, en provenance des poignets de John Collins, Lou Williams, Bogdan Bogdanovic ou Danilo Gallinari. Sans inquiéter pour autant les spectateurs du Fiserv Forum, toujours à la fête (109-94).

Et dans la deuxième moitié de ce quatrième quart-temps, les Bucks parviennent sans surprise à résister aux énièmes réussites extérieures de Bogdan Bogdanovic, qui a tout essayé avec Danilo Gallinari pour renverser les coéquipiers de Brook Lopez. Problème, le jumeau de Robin Lopez était tout simplement trop fort pour les Hawks toute la soirée, permettant donc à son équipe de l’emporter logiquement dans ce Game 5 (123-112). Pour pointer à une petite victoire des Finals, malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, rappelons-le.

Auteur de 33 points, 7 rebonds et 4 contres (à 14/18 aux tirs !), Brook Lopez a évidemment été l’homme fort de cette rencontre, tandis que Khris Middleton (26 points, 13 rebonds et 8 passes), Jrue Holiday (25 points, 6 rebonds et 13 passes) ou Bobby Portis (22 points, 8 rebonds et 3 interceptions) l’ont brillamment complété. Une belle partition collective proposée par Milwaukee, pour répondre à Bogdan Bogdanovic (28 points, à 7/16 à 3-points), John Collins (19 points et 8 rebonds), Danilo Gallinari (19 points) ou encore Lou Williams (17 points et 5 passes), dans les rangs d’Atlanta.