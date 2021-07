Scott Brooks dans le staff de Frank Vogel aux Lakers ?

Depuis l’intronisation de Frank Vogel comme coach des Lakers, il y a deux ans, la franchise a choisi de l’entourer d’assistants qui ont également eu des expériences en tant que « head coach ».

L’ancien technicien des Pacers et du Magic travaillait ainsi avec Jason Kidd et Lionel Hollins depuis deux saisons et si on pouvait craindre des problèmes hiérarchiques, tout s’est finalement très bien passé, et la franchise continue dans cette stratégie. C’est ainsi David Fizdale qui est arrivé pour combler le départ de Jason Kidd.

Et le New York Times annonce que Scott Brooks, tout juste viré par les Wizards, pourrait aussi intégrer le staff.

Avec Lionel Hollins toujours en place, cela ferait trois anciens « head coach » pour aider Frank Vogel la saison prochaine aux Lakers, afin de repartir à la conquête du titre.