Le Français Alexandre Sarr, frère d’Olivier, rejoint le programme « Overtime Elite »

Censé débuter dès le mois de septembre prochain, le nouveau programme pour les prospects lycéens « Overtime Elite » compte actuellement dans ses rangs huit joueurs, âgés de 16 à 18 ans. Et le dernier à l’avoir intégré est Français, puisqu’il s’agit d’Alexandre Sarr, le petit frère d’Olivier Sarr, inscrit à la prochaine Draft NBA.

Passé par l’équipe de jeunes du Real Madrid la saison dernière, après avoir connu différentes clubs de Haute-Garonne, Alexandre Sarr est le premier Européen à rejoindre le programme « Overtime Elite ». Né à Bordeaux en 2005, l’intérieur français fait partie des meilleurs joueurs de sa génération.

« Alexandre [Sarr] est un athlète habile et polyvalent, un contreur naturel et un solide rebondeur des deux côtés du parquet », décrit Kevin Ollie, le coach du programme « Overtime Elite ». « Nous sommes déjà impatients à l’idée de pouvoir observer son développement rapide au quotidien, à partir du moment où nous pourrons travailler avec lui à l’entraînement. »

Et Brandon Williams, dirigeant des opérations basket du programme, d’ajouter concernant Alexandre Sarr : « Il est issu d’une famille de basketteurs, apprenant de son père et de son frère. Il a donc entendu parler depuis toujours des notions de travail et de dévouement, nécessaires pour devenir professionnel. Avec son expérience acquise au sein de l’équipe de jeunes du Real Madrid, Alexandre va apporter son professionnalisme et son désir d’être grand, ce qui sera un avantage énorme pour ses coéquipiers et pour notre ligue. »

Pour rappel, chacun des 30 jeunes joueurs présents au sein du programme « Overtime Elite », implanté à Atlanta, touchera un salaire annuel de 100 000 dollars. Sans compter divers bonus financiers.