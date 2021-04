Draft 2021 : Olivier Sarr tente sa chance

Passé de Wake Forest à Kentucky, Olivier Sarr (2m13, 22 ans) n’aura pas goûté aux joies de la « March Madness » sous les ordres de John Calipari, et alors qu’il avait la possibilité de prolonger d’un an son cursus, le Français a choisi de s’inscrire dans la Draft.

Auteur d’une saison senior à 10.2 points, 5.2 rebonds et 1.2 contre de moyenne avec 47% aux tirs et 79% aux lancers-francs, il est le 4e Wildcat à s’inscrire après Brandon Boston Jr, Terrence Clarke et Isaiah Jackson.

« Je suis tellement content pour Olivier, et excité de voir ce qu’il va faire ensuite » a réagi John Calipari. « Olivier a vraiment progressé cette saison, il a encore une énorme marge de progression, et il a les qualités pour s’adapter au niveau supérieur. On parle d’un joueur de 2m13 qui peut shooter et contrer, et il ne peut que s’améliorer. »

Co-capitaine de Kentucky, Olivier Sarr débarquait de Wake Forest où il tournait à 13.7 points et 9.0 rebonds de moyenne, et il avait décroché une place dans la All-Atlantic Coast Conference Third Team et terminé second des votes pour le Most Improved Player de l’ACC en 2020.