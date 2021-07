Alors qu’il était censé jouer les doublures de Serge Ibaka cette saison, Ivica Zubac s’est transformé en marathonien puisque c’est le seul Clipper à avoir disputé l’intégralité de la saison régulière, même s’il n’a joué que 4 minutes au cumulé sur les deux dernières rencontres.

Malgré ce repos, le corps du Croate a lâché au plus mauvais des moments. Victime d’une entorse du genou, le pivot a dû laisser ses coéquipiers se débrouiller à partir du Game 5 de la finale de conférence face aux Suns.

« C’était dur » confesse Ivica Zubac en conférence de presse. « J’avais oublié cette sensation quand tu restes au vestiaire alors que tes coéquipiers sortent pour aller s’échauffer. Je suis habitué à être sur le terrain. Je ne sais pas à quel point j’étais proche d’un retour. J’ai donné tout ce que j’avais. J’ai essayé au Game 4, au Game 5 à Phoenix. J’ai essayé de courir mais c’était impossible. Mon genou ne tenait pas. »

Épanoui en Californie

Un véritable crève-cœur pour le joueur de 24 ans. « C’est dur, surtout quand tu as joué tous les matchs avec les Clippers mais que tu ne peux pas prendre part au match le plus important de l’histoire de la franchise. Mais c’est ainsi. Je dois soigner mon genou cet été et me préparer pour l’année prochaine. »

Alors que son contrat court encore sur deux saisons (7.5 millions de dollars la saison prochaine, puis également celle d’après, en « team option »), Ivica Zubac devrait rester du côté de la Californie, dans cet effectif qu’il affectionne tout particulièrement. « Malgré toutes les blessures, on trouvait toujours un moyen de gagner. On jouait ensemble et on jouait dur peu importe qui était sur le parquet. Beaucoup d’équipes abandonnent quand il manque trois ou quatre stars mais on a montré à quel point notre effectif était profond. »

Face à cette flopée de blessures, un esprit d’équipe est né sous la houlette de Tyronn Lue. Une mentalité qui peut permettre à cet effectif d’aller chercher le titre, l’an prochain. « On a un groupe qui adore jouer ensemble. Tout le monde est sur la même longueur d’onde et nous sommes prêts à faire n’importe quoi pour accomplir nos objectifs. On a passé beaucoup de temps ensemble en dehors des parquets et ça se ressent en match. »