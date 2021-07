Champion de France « à distance » avec l’Asvel qu’il a dû quitter pour la fin des playoffs afin de répondre à l’appel au drapeau, Guerschon Yabusele est comme un gamin dans un magasin de bonbons avec les Bleus à Pau.

Revenu au pays après son expérience peu concluante chez les Celtics, « l’ours dansant » en a profité pour renouer avec le fil de sa carrière, tournant notamment à 14 points et 4 rebonds, dont un excellent 52% à 3-points en championnat de France.

« Le stage se passe vraiment bien, je suis très content de faire partie du groupe, de l’avoir rejoint et d’avoir pu reprendre les entraînements. J’avais une petite douleur au pouce qui m’avait empêché de finir la saison, donc là, j’ai repris les entraînements depuis quelques jours et ça se passe super bien. On est déjà en train de créer des connections sur le terrain, et aussi en dehors. Je connais déjà la plupart des gars donc ça facilite. On a un super groupe dans tous les cas. »

« J’ai toujours rêvé de porter ce maillot-là. Surtout dans une compétition comme les Jeux Olympiques »

Bien content d’avoir choisi la filière hexagonale pour poursuivre sa carrière, Guershcon Yabusele a ainsi pu revenir sur les radars de Vincent Collet et son staff, notamment en se rendant disponible pour les fenêtres internationales pendant la saison. Ses deux premières sélections en février dernier (contre le Monténégro et l’Allemagne, pour 14 points et 4 rebonds de moyenne) sont ce qui lui a fort probablement permis de damer le pion à des Adrien Moerman, Louis Labeyrie ou d’autres postes 4 sur les rangs.

« C’est fantastique, je suis vraiment content de faire partie de ce groupe. Quand on voit mon parcours en professionnel, et comment ça s’est terminé avec Boston, avec la Chine où j’ai dû arrêté et puis venir à l’Asvel, rien que de pouvoir participer aux fenêtres, c’était déjà très grand pour moi. Ensuite de faire partie de cette équipe et d’y avoir un bon rôle, je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis vraiment content. (…) C’est une très grande fierté. J’ai toujours rêvé de porter ce maillot-là. Surtout dans une compétition comme les Jeux Olympiques. Ma famille est très contente, mes amis et mon entourage me félicitent chaque jour. Donc à chaque fois que je vais sur le terrain, je donne tout. Je suis vraiment à fond dans la compétition. Je veux tout donner pour le maillot bleu. »

Justement, qu’a-t-il appris depuis son départ de NBA (et notre dernière conversation en ligue d’été à Vegas) ? Ce retour sur le Vieux continent, et les joutes de haut niveau de l’Euroleague (où il a tourné à 11 points, 4 rebonds cette saison), lui ont permis de retrouver un temps de jeu conséquent et des sensations perdues à force de squatter le banc des Celtics.

« J’ai beaucoup appris, je me sens plus à l’aise dans mon jeu. J’ai pu aussi progresser mentalement dans l’approche des matchs et comment m’adapter pendant les matchs pour être efficace. C’est vrai qu’avec Boston, j’ai été déçu d’un point de vue personnel parce que je pense que j’aurais pu apporter plus mais je suis quand même content d’avoir vécu ces années durant lesquelles j’ai beaucoup appris aussi. J’ai aussi beaucoup appris de mon expérience en Chine parce que c’est un championnat tellement différent de la France. De revenir en France avec l’Asvel et d’y trouver ma place et de vraiment m’imposer dans le championnat, c’est encore de l’expérience bonne à prendre. J’en ressors encore meilleur. Je sais vraiment comment rentrer dans mes matchs et m’adapter, plus que quand j’étais à Boston. »

« Je peux avoir un vrai rôle dans les meilleures équipes européennes »

Ayant brièvement quitté le groupe tricolore depuis Pau pour rallier la capitale espagnole, Guerschon Yabusele a expliqué que son nouveau contrat avec le Real Madrid n’était pas encore paraphé. En tout état de cause, l’ancien Roannais n’est pas encore prêt à repartir en NBA, surtout pas pour y (re)faire banquette.

« La question du Real n’est pas encore réglée, ce n’est pas encore fait… Pour l’instant, on est encore dans l’incertitude. Mais je voulais rester en Euroleague. Je ne connaissais pas ce championnat et après y avoir joué une saison et après avoir vu comment ça se passe, je me suis rendu compte que c’était vraiment une très bonne ligue. S’il y a de bonnes options en NBA, pourquoi pas. En sachant que je peux avoir un vrai rôle dans les meilleures équipes européennes, pour moi, ça ne serait pas intéressant de revenir jouer en G-League ou d’être dans une équipe [NBA] où je ne jouerai pas. Je m’amuse beaucoup plus cette année. Il n’y a plus autant de frustration. »

Alors que le titulaire du poste 4, Amath M’Baye, a dû déclarer forfait, la présence de Guerschon Yabusele prend d’autant plus d’importance. Avec son physique de panzer, il pourra faire le ménage dans plus d’une raquette, et avec son toucher de loin, il pourra écarter les défenses adverses pour faire de la place à Rudy Gobert ou Vincent Poirier.

« Le poste 4 est un poste important, on dit un peu que c’est le deuxième meneur. Je pense qu’on va m’attendre sur l’énergie, sur la défense aussi. Je peux apporter de la défense. Après, c’est le jeu qui dictera : si je dois scorer, je le ferai. Je ne me concentre pas sur le scoring mais plutôt pour jouer en faisant le moins d’erreurs possibles, en apportant de l’énergie et être vraiment très bon en défense. »

Propos recueillis par visioconférence

