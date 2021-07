Nate McMillan en adaptation permanente

Quand il a pris les commandes de l’équipe début mars, pour remplacer Lloyd Pierce, Nate McMillan s’imaginait-il à deux victoires des Finals ? Sans doute pas, et encore moins alors que son équipe était menée 2-1 face aux Bucks, avec un Game 4 à jouer sans Trae Young, en finale de conférence. Mais ces Hawks ont du caractère.

Surtout quand on rappelle que cette formation est très jeune et que leur coach n’avait passé le premier tour des playoffs qu’une seule fois auparavant, en 2005. Quel est donc le secret de cette aventure réussie ?

« Il faut donner du crédit à notre staff », répond Nate McMillan. « Il fait un remarquable travail avec les joueurs, non seulement techniquement mais avec les vidéos. Ils en voient quasiment tous les jours. Nos coaches ont été très bons pour les diriger, pour leur apprendre des choses, les faire progresser, les voir individuellement. »

De son côté, avec cette nouvelle génération, le coach a adouci ses méthodes et ne montent plus le ton pour faire passer ses messages.

« Être patient », annonce l’ancien entraîneur des Pacers quand on lui demande ce qu’il a appris de lui-même pendant ces semaines de printemps et d’été. « C’est la même chose que pour les joueurs. Si je demande ça à mon groupe, je dois avoir le même état d’esprit. J’apprends constamment avec ce groupe. La preuve : le dernier match, on a fait sans Trae Young. D’un coup, il a fallu changer des rotations pour aider les joueurs à être le plus productif possible. Cam Reddish par exemple, je l’ai coaché seulement deux ou trois matches. »

« On vit quelque chose de spécial »

Et comme il ne sait pas encore si son meneur de jeu sera disponible ce jeudi soir pour le Game 5, le coach va devoir encore composer au dernier moment et trouver les solutions sur le tas.

« On n’a pas deux plans différents, on va s’adapter aux conditions. Ça fait partie du coaching, de la NBA : il faut savoir s’ajuster. On en parle avec l’équipe tout le temps, car dans une rencontre NBA, on fait des ajustements constants face à des situations qu’on ne peut pas vraiment prévoir. Trae se prépare pour être avec nous, il s’échauffe et 40 minutes avant le match, il ne peut pas jouer. Donc, d’accord, on s’adapte sans lui. C’est comme quand un joueur a des problèmes de fautes et qu’il faut changer sa rotation. On le fait pendant les matches, pendant la saison. »

Alors qu’il vit la meilleure saison de sa carrière, longue de 17 saisons sur les bancs, Nate McMillan a-t-il pris le temps d’analyser son expérience en Géorgie, d’en faire un premier bilan ?

« Je sais qu’on vit quelque chose de spécial, c’est magnifique, vraiment. Mais je n’y pense pas encore car on est toujours dans la course. La concentration est sur le prochain match. Quand ce sera terminé, on prendra le temps d’y réfléchir. C’est dans un coin de ma tête, mais pour le moment, non. »