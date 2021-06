Nate McMillan a appris à s’adapter à la nouvelle génération de joueurs

Poussé dehors par les Pacers, qui le trouvaient trop rigide, Nate McMillan tient sa revanche avec les Hawks, qu’il a transfigurés et portés jusqu’en finale de conférence. Mais l’entraîneur explique qu’il s’est également adapté, « Old Nate » (ou « Hurricane Nate ») ayant ainsi mis de l’eau dans son vin.

« Je sais que j’ai changé », confie-t-il à The Athletic. « Une chose que j’ai apprise, c’est que vous devez vous adapter à une nouvelle génération de joueurs. Je suis un grand fan de Coach K (Mike Krzyzewski), et lorsque j’ai eu le poste en Indiana, il m’a envoyé un message qui disait essentiellement : ‘Adapte-toi’. Il a dû le faire avec les gamins qui restaient à la fac quatre ans à des one-and-done, et j’ai aussi dû apprendre à m’adapter. »

Meneur et coach « à l’ancienne », Nate McMillan était un spécialiste des gueulantes. Sauf que si son style passait auprès de la génération précédente, il confirme que c’est moins le cas actuellement.

« Il y a eu des moments où j’aurais dit certaines choses et défié mon équipe, en étant vraiment dur avec elle », continue-t-il. « Mais les temps ont changé. Souvent, quand je le faisais, je le regrettais parce que le lendemain matin, quand vous regardez la vidéo, ce n’était pas aussi grave que ce que vous avez ressenti pendant le match. Je retiens donc mes commentaires après le match. L’un de mes premiers entraîneurs, (Bernie) Bickerstaff, avait l’habitude de faire ça. Il ne disait jamais rien de bon ou de mauvais après un match. Il attendait le lendemain. Frank Vogel agissait de la même façon à Indiana. »

« Il ne nous dit pas seulement d’y croire parce que nous sommes en playoffs. Il dit ça depuis qu’il a pris les rênes. Il a insufflé cette confiance en nous »

Pour Nate McMillan, la méthode « dure » ne fonctionne plus.

« Ce groupe à Atlanta est tellement jeune, et le joueur qu’on imagine à la tête de cette équipe, Trae (Young), est un très jeune joueur. J’ai des enfants, et je coache des gars plus jeunes. Les cris, les hurlements, la négativité, ça ne marche plus. Je me suis donc adapté. J’ai changé à Indiana, et j’ai changé encore plus cette année. À cause des contraintes de l’année dernière, également. J’étais un gars qui misait beaucoup sur l’entraînement, sur les shootarounds, et vraiment ces deux dernières années, les équipes se sont éloignées des shootarounds à cause de la charge de travail et des stats avancées, qui expliquent que vous ne pouvez pas faire travailler ces gars aussi dur. C’était compliqué pour moi d’accepter ça. »

Les Hawks voient pourtant le successeur de Lloyd Pierce comme un technicien « old school », même s’il a donc adouci ses méthodes. Mais ce jeune groupe avait besoin de ce cadre, et de cette confiance.

« La plus grande différence, c’est le coaching – pour être honnête », explique ainsi Solomon Hill. « Je ne veux pas être critique ou négatif avec Lloyd. Mais tout est une question de relationnel. Jamal Crawford a dit quelque chose l’autre jour sur la croyance qu’un coach peut avoir en vous et qui peut changer votre carrière. Coach Mac est un homme pour lequel j’ai énormément de respect. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas de respect pour les autres. Mais quand vous changez certains trucs, ça en déclenche d’autres. Il nous a donné confiance. Il ne nous dit pas seulement d’y croire parce que nous sommes en playoffs. Il dit ça depuis qu’il a pris les rênes. Il a insufflé cette confiance en nous. Le fait de voir les choses se retourner, de voir les matchs qui ont suivi son arrivée, ça a déclenché quelque chose en nous. »