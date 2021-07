Une Kyrie 4 Low en noir et blanc cassé

Kyrie Irving aurait sans doute aimé pouvoir porter cette nouvelle déclinaison de la Kyrie 4 à l’occasion de la finale de conférence Est. Il n’en à rien été. Reste le marché des Sneakers pour le meneur des Nets qui a fait l’actualité la semaine dernière avec ce nouveau coloris intitulé « Black-Bone », en noir, gris et blanc cassé.

Le blanc cassé ressort sur la languette, le col, le haut du talon, la semelle extérieure et le contour du « Swoosh », présent sur une empeigne en gris, comme la semelle intermédiaire et noir. Des petites touches de folie apparaissent sur les lacets aux tons violets, le logo de Kyrie Irving en bleu clair sur la languette ainsi qu’un notre logo en orange sur le talon. Pour le reste, on est sur un modèle assez sobre, mais plutôt efficace.

Disponible depuis le 25 juin dernier, cette nouvelle Kyrie 4 Low est annoncée au prix de 110 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike KD 14 « Home » qui se pare de blanc pour matcher avec le maillot Association Edition des Brooklyn Nets de Kevin Durant !