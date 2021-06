Et revoilà Bogdan Bogdanovic !

Alors qu’on pouvait imaginer le pire suite à la blessure de Trae Young, les Hawks ont très bien réagi en s’imposant chez eux devant des Bucks amoindris suite à la celle de Giannis Antetokounmpo dans le troisième quart-temps.

Parmi les joueurs d’Atlanta qui ont pris la relève du meneur, on peut citer Lou Williams qui a retrouvé ses jambes de 20 ans mais aussi un Bogdan Bogdanovic, qui a retrouvé du jus malgré un genou douloureux.

Sur les six derniers matches de playoffs, le Serbe n’était ainsi plus que l’ombre de lui même. En 25 minutes de jeu, le shooteur marquait seulement 26.8% au tir, 16.7% de ses shoots primés et 50% de ses tentatives sur la ligne. Mais malgré ses 6 points et 2 passes de moyenne sur ce laps de temps, il n’a pas renoncé. « Vous me connaissez, je ne veux pas me trouver d’excuses. C’était mieux pour moi ce soir. Le genou me fait un peu moins mal. À ce stade, tout est mental mais je ne veux pas parler de ma blessure, elle fait partie du jeu. Je suis surtout content d’avoir gagné ce soir » avoue l’arrière en conférence de presse.

Prendre la relève de Trae Young

Avec ses 20 points (7/19 au tir et 6/14 de loin), 5 passes et 4 interceptions, Bogdan Bogdanovic a répondu présent au meilleur des moments. « Je vis pour ces moments et j’apprécie chaque instant passé sur le parquet. Je sais que c’est dur de garder ce niveau, d’aller en playoffs puis en demi-finale de conférence et après de se qualifier en finales NBA. À ce stade tout devient compliqué. Tout devient mental et vous devez vous battre. »

C’est pourquoi il préfère féliciter la performance collective des Hawks plutôt que de s’apitoyer sur son sort. « C’est aussi un autre niveau d’expérience. Je ne pense à rien d’autre qu’à la gagne. Je sais que mon jeu reviendra. Tant qu’on joue bien collectivement, on a beaucoup de joueurs capables de prendre le relais d’un autre chaque soir. »

Lors de ce Game 4, c’est pourtant lui qui a augmenté son niveau pour combler l’absence de son meneur star.

« J’ai plus joué en tant que meneur mais, au bout du compte, tu veux juste gagner des matches. Que ce soit avec Trae, moi ou n’importe qui, on ne parle que de victoire. Chacun doit s’ajuster à son rôle, rien de plus. On a beaucoup regardé la vidéo ce matin (hier matin) et on a vu qu’on prenait beaucoup de tirs difficiles lors de nos défaites quand ils changeaient sur tout défensivement. Mais ce match est terminé donc ils vont de nouveau s’ajuster. »