Le MVP de la nuit | Une soirée inoubliable pour Lou Williams

La stat est incroyable : Lou Williams aura attendu d’avoir 36 ans pour débuter un match de playoffs ! Ce n’était d’ailleurs pas prévu et il l’a expliqué au micro de ESPN, juste après la rencontre : « Je ne l’ai appris qu’une heure avant le match. On nous a dit que Trae était forfait, et il a fallu que mon énergie soit focalisée sur un autre rôle. Je sais que c’est un cliché mais quand un joueur ne peut pas jouer, un autre doit prendre le relais. »

Ce rôle était effectivement bien différent. D’électron libre en sortie de banc, Lou Williams est passé à celui de meneur de jeu. De vrai meneur de jeu, celui qui fait tourner la boutique.

Une pression énorme alors que Trae Young était donc absent, et qu’il fallait égaliser dans la série. Et il a été parfait dans ce rôle : 21 points, 8 passes et une seule balle perdue ! Le tout à 7 sur 9 aux tirs. On ne savait pas que Lou Williams pouvait être aussi sobre dans le jeu.

« Tout le monde en a fait un peu plus que d’habitude »

Ce sont tous les Hawks qui ont élevé leur niveau à l’image de Bogdan Bogdanovic, ou des jeunes Onyeka Okongwu et Cam Reddish. « Tout le monde a joué avec confiance, tout le monde a joué à un niveau élevé » souligne Lou Williams. « On va repartir à Milwaukee avec ça en stock, et il faudra garder ça avec nous. »

Sur le plan du jeu, Lou Williams a essentiellement joué le pick-and-roll avec Clint Capela. Ce n’est évidemment pas le même style que Trae Young qui frappe à 3-points de très loin ou avec des « floaters », mais ses coéquipiers ont semblé à l’aise avec sa manière de jouer. On a aussi vu Kevin Huerter mener le jeu, avec un Lou Williams qui pouvait retrouver son jeu sans ballon. Les Hawks ont parfaitement géré l’absence de Trae Young, et ce bien avant la triste et (possible) grave blessure de Giannis Antetokounmpo.

« On a tous confiance dans nos qualités, et ce soir, ça faisait partie de ces matches où tout le monde a bien joué, et tout le monde en a fait un peu plus que d’habitude. À commencer par moi à essayer de combler le vide laissé par l’absence de Trae. »

De quoi combler son coach qui avait donc tenté un pari ce soir. « Lou a fait de l’excellent boulot pour diriger l’attaque et imposer le tempo » conclut Nate McMillan. « On a très bien fait circuler la balle, et on a fait tout ce dont on avait parlé. On en avait besoin, et ça commençait par nos arrières. Quand Lou est venu ici, je lui ai dit qu’il reprendrait le rôle de Rondo, celui d’un mentor pour Trae. (…) Lou est un arrière expérimenté. Il a vraiment compris ce dont on avait besoin. Il a pris conscience du moment qui se présentait devant lui, et il a fait du bon boulot comme leader. »