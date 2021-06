Monty Williams tape du poing sur la table

Alors qu’ils avaient l’occasion, devant leur public, de retourner en finale NBA pour la première fois depuis 1993, les Suns se sont inclinés au Game 5 à cause notamment d’une entame de match catastrophique.

En cinq minutes, les hommes de Monty Williams ont concédé un 20-5 les obligeant à courir derrière le score. Un début de match marqué par un manque d’implication que ne comprend pas l’entraineur des Suns.

« Je n’ai pas d’explication (au sujet du 20-5 concédé) » avoue l’entraineur. « C’est tout simplement inacceptable, la manière avec laquelle nous avons débuté la rencontre. Ça nous a énormément pénalisés. Il est évident qu’on ne peut pas jouer avec comme priorité de faire le spectacle alors qu’eux ont joué avec ce désespoir. »

Réputée pour être une véritable forteresse sur cette campagne de playoffs, la franchise d’Arizona a pris la foudre face aux Clippers d’un Paul George de gala, surtout dans le premier quart-temps avec 36 points encaissés. « Il faut défendre, c’est aussi simple que ça. Ils ont marqué des tirs importants et on doit leur donner du crédit, ils ont marqué 58 points dans la peinture. C’est quelque chose à laquelle on ne s’attendait pas, surtout sans Zubac » rajoute Monty Williams, forcément surpris de voir son équipe dominée dans ce secteur de jeu.

Apprendre à boucler une série

« On doit mieux terminer les quarts-temps » peste Chris Paul. « C’est un problème depuis le début de la série. Sur les 2-3 dernières minutes, on a l’avantage mais on se relâche et ça leur permet de faire un run. »

Peut-être est-ce dû à une certaine pression ou un manque d’expérience de ce type de rendez-vous ? Hormis Jae Crowder l’année dernière avec le Heat, aucun membre de l’effectif n’a joué une finale NBA. Mener dans une série est une chose, la terminer en est une autre. Les Clippers sont d’ailleurs bien placés pour le savoir.

« Ils ont joué avec détermination. On doit prendre conscience qu’on essaye de boucler une série contre une équipe qui a déjà été dans cette situation et qui va gratter tout ce qu’elle peut » explique Monty Williams, bien conscient que Los Angeles n’a plus rien à perdre. « On doit avoir cette mentalité. C’est arrivé progressivement dans le match mais ils étaient déjà en confiance car ils avaient mis pas mal de tirs. »

La technique pour se sortir de cette série : égaler le niveau d’intensité de leurs adversaires. « On sera meilleur au prochain match mais ce qui est primordial pour moi en ce moment, c’est qu’on doit jouer avec l’envie de gagner. »