Les Suns ont bâti une vraie forteresse

C’était un peu passé inaperçu, mais Phoenix a terminé la saison régulière avec le 6e « Defensive Rating » (110.4 points encaissés sur 100 possessions). C’était déjà remarquable pour une franchise dont on vante essentiellement les qualités en attaque, mais sur ces playoffs, la formation de Monty Williams a encore augmenté le niveau. D’après The Athletic, les Suns n’encaissent ainsi que 104.7 points sur 100 possessions. Pour donner une idée de la qualité de cette défense, c’est mieux que les Lakers, leaders dans ce secteur en saison régulière.

Après les Lakers au premier tour, certes diminués par la blessure d’Anthony Davis, ce sont les Nuggets (sans Jamal Murray) qui se sont cassés les dents sur cette défense, avec 105.8 points de moyenne sur les quatre matches. C’est environ 10 points de moyenne en moins, par rapport à la saison régulière !

Défendre au bon moment

« On sait quand nous ne défendons pas comme il faut » explique ainsi Devin Booker. « Donc on communique entre nous et on se dit : ‘Il est temps de verrouiller’ et c’est ce qu’on fait. Mais on a vu une différence quand Jokic a été exclu. Ils avaient JaVale (McGee) qui posait des écrans et s’ouvrait vers le cercle. Les trois premiers matchs, notre but était de couper la tête du serpent en défendant sur Jokic. Donc une fois qu’il a été exclu, je pense que ça leur a ouvert beaucoup d’opportunités. »

Meilleure défense des playoffs avec Chris Paul pour faire pression sur le porteur de balle, et Deandre Ayton pour protéger le cercle, Phoenix est aussi la 2e meilleure équipe au pourcentage de tirs encaissés avec 42.3% (seul Milwaukee fait mieux) mais également la 2e pour défendre la ligne à 3-points avec 32.1% pour les Lakers et les Nuggets (seul Brooklyn défend mieux la ligne à 3-points). Des ailiers polyvalents comme Mikal Bridges et Jae Crowder sont ainsi précieux pour défendre au large.

Une efficacité défensive due aux joueurs bien évidemment mais également au staff dont fait partie Willie Green, qui s’occupe de cette moitié de terrain. « Félicitations à nos coaches » s’exclame Chris Paul. « Nous sommes préparés à chaque match. Qu’on gagne ou qu’on perde, on sera toujours préparé. On fait quelques erreurs de temps en temps mais les bonnes équipes se révèlent quand elles sont capables de verrouiller défensivement. »

Tout le monde connait son rôle

Dans le système Phoenix, chaque joueur connait son rôle, il y a de la communication, et ça facilite le travail de Monty Williams. « DA (Ayton) est notre pilier défensif car c’est un joueur athlétique qui peut contrer et défendre sur plusieurs positions. Recruter Jae (Crowder) nous a vraiment aidés défensivement. Il a défendu sur tout le monde dans cette série. Mikal (Bridges) défend sur le meilleur extérieur sur les postes 1, 2 et 3. Et on a des compétiteurs comme Chris et Book. Chris a été dans des All-Defensive Teams durant toute sa carrière et ça nous aide. Sans oublier les remplaçants qui se donnent à fond. »

Arrivé l’automne dernier en provenance de Miami, Jae Crowder en connait un rayon défensivement. Utilisé au poste 4, comme au Heat, il s’éclate au sein de cette organisation défensive.

« C’est vraiment impressionnant de voir à quel point on peut bien défendre collectivement… Les cinq gars sur le parquet sont sur la même longueur d’onde tout le temps. C’est la clef. On a un peu plus serré les vis par rapport à la saison régulière. On voulait juste le faire à un niveau plus élevé, et c’est ce qui ressort de ces playoffs. On a été soumis à quelques défis et nous les avons surmontés… J’ai le sentiment que tout ça porte ses fruits, et on constate qu’on doit continuer comme ça pour attendre notre objectif. »

Résultat : avec une défense aussi performante, les Suns restent sur sept victoires de suite avec un écart de 16 points en moyenne pour atteindre la finale de conférence !

LEXIQUE

Defensive rating : une estimation du nombre de points encaissés par une équipe, sur 100 possessions.