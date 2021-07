Paul Reed, l’autre rookie des Sixers

Fort de son titre de MVP de G-League avec les Blue Coats, Paul Reed a vécu une belle année d’un point de vue personnel même s’il n’a pas connu la même réussite en NBA.

En passant de 22 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres de moyenne en G-League à 3,4 points et 2,4 rebonds en NBA, Reed a rongé son frein dans la Grande Ligue malgré quelques coups d’éclats notamment lorsque le Covid s’est immiscé dans les rangs de Philly.

Demi-finalistes malheureux contre les Hawks, les joueurs doivent désormais retourner au travail comme l’indique Daryl Morey chez Sixers Wire. « Les améliorations en interne sont probablement les plus importantes parce que nous avons des jeunes joueurs mais aussi d’autres qui peuvent s’améliorer. C’est très rare d’avoir d’excellents joueurs qui ont des secteurs où vous vous dites que si on les améliore, l’équipe peut être largement meilleure. »

Au contact de Joel Embiid cette année

Si Paul Reed ne fait pas encore partie des stars de Philly, la franchise compte sur ses jeunes pousses et Doc Rivers l’a souvent montré en soulignant l’éthique de travail de ses rookies. « J’ai passé beaucoup d’heures à travailler mon jeu donc c’était très productif. Une fois que la G-League s’est arrêtée, c’était la même chose. Je travaille toujours de la même manière et c’est plus facile car il y a plus de coachs pour m’aider. Coach Rivers et Jo (Embiid) m’ont appris beaucoup de choses cette année. Jo m’a appris à provoquer les fautes et comment garder toujours confiance en soi » raconte l’intérieur chez Sixers Wire.

Avant de potentiellement prendre part à la Summer League avec Tyrese Maxey et Isaiah Joe, Reed va profiter de son temps libre pour travailler son jeu dans sa globalité. « J’en ai parlé à un de mes coachs mais ce que je veux vraiment travailler, ce sont ma qualité de passe et ma qualité de shoot afin de devenir plus consistant. Je veux être plus costaud pour finir au cercle contre des joueurs plus physiques en plus de devenir plus athlétique en travaillant notamment mon explosivité et ma détente. »

Un beau programme pour l’ailier-fort des Sixers.