Malgré leur faible temps de jeu, Doc Rivers reste fier de ses rookies

Le temps du « Process » terminé, Philadelphie n’en est plus au développement de ses jeunes talents. Tournés vers le titre, les Sixers n’ont malheureusement pas beaucoup de temps à accorder à leurs rookies.

En lice pour la première place de la conférence Est, Isaiah Joe, Paul Reed et Tyrese Maxey apprennent certes dans un cadre victorieux mais qui ne leur laisse que très peu de place pour se montrer.

Peu d’occasions de se montrer

Pourtant ces derniers ont répondu présent quand le besoin s’en faisait sentir notamment quand le Covid-19 s’est installé dans les rangs de Philly. En janvier dernier, l’effectif fut décimé par le virus pendant quelques jours. Durant ce laps de temps, Isaiah Joe (283 minutes jouées au total) a montré ses qualités de shooteur. Pendant cinq matchs à 29 minutes de moyenne, l’ailier a inscrit 12 points de moyenne à près de 44% de réussite à 3-points.

Peut-être étant celui qui a eu le moins d’occasions pour s’exprimer jusqu’ici, Paul Reed (112 minutes depuis le début de saison) s’est en revanche illustré lors de la saison de G-League. Rookie de l’année et MVP dans la ligue de développement, l’intérieur de 21 ans a ainsi pu afficher ses qualités en G-League (22 points, 12 rebonds, 2 interceptions et 2 contres) afin de décrocher dernièrement un « vrai » contrat.

Reste Tyrese Maxey (664 minutes). Le plus utilisé des trois, le « combo guard » a montré des bribes de son talent, à l’image de sa performance contre Denver. Alternant les apparitions et les DNP, il n’en reste pas moins intéressant. Lors de son dernier match contre les Clippers, l’arrière s’est illustré en marquant 9 points en 16 minutes.

Le « meilleur groupe de joueurs avec un faible temps de jeu »

« Il reste concentré » apprécie le coach. « Je continue de lui dire : « Tu vas gagner un match de saison régulière pour nous, tu peux gagner un match en playoffs pour nous, tu dois juste être prêt quand ton heure viendra. »

C’est pourquoi Doc Rivers ne peut que les féliciter de leur travail abattu aux entrainements, alors qu’ils ne bénéficient pas d’un immense temps de jeu.

« Lui (Maxey), Paul Reed et Isaiah (Joe), si vous les regardez sans prendre en compte leurs qualités, de mes vingt ans de coaching, c’est le meilleur groupe de joueurs avec un faible temps de jeu que j’ai jamais eu. Ils travaillent tous les jours, ils s’entrainent, jouent dur, font le sale boulot et c’est dur pour un rookie. Tu ne joues pas beaucoup, tu ne sais pas si tu vas jouer pour pouvoir te montrer, tu travailles sur des aspects que tu ne vas probablement pas solliciter en match donc c’est vraiment dur, et je leur donne beaucoup de crédit pour ça. »

Surtout qu’avec les playoffs qui arrivent vite, Doc Rivers risque d’affiner d’encore plus ses rotations et par conséquent d’accorder encore moins de temps de jeu à ses trois jeunes.