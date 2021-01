Avec moins de 30 secondes à jouer et 14 points de retard, ce match face aux Nuggets est logiquement plié. Pourtant, Doc Rivers gesticule encore. De grands gestes de la main, le coach pousse Tyrese Maxey à attaquer le cercle. Hésitant et pensant d’abord devoir dribbler pour laisser filer le chrono jusqu’au bout, le rookie s’exécute mais manque sa finition au cercle.

« Je ne vais pas mentir, je n’avais pas l’intention de shooter avant qu’il ne le réclame. C’est probablement pour ça que j’ai raté », en sourit le joueur. L’objectif affiché par Doc Rivers avec cette consigne ? Que son rookie… passe la barre des 40 points ! « Je lui ai dit ‘Mon gars, tu en es à 39 points, tu dois aller au cercle là-dessus.’ Il m’a répondu ‘Ouais, c’est vrai’. C’est juste un bon gamin avec beaucoup d’humour », décrit le coach.

Ce dernier était sans doute moins enjoué de démarrer cette rencontre improbable pour laquelle il n’a pu s’appuyer que sur sept joueurs. Au point de devoir mobiliser trois de ses joueurs sur plus de 40 minutes. Tyrese Maxey est ainsi resté 44 minutes sur le parquet.

Première titularisation, maximum de responsabilités

Privé de ses principales armes (Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris…), Doc Rivers a donné les clés de l’attaque des 76ers à son rookie. Le 21e choix de la dernière Draft n’est pas passé à côté de cette occasion rare de pouvoir prendre ses responsabilités.

Lui qui restait sur quelques sorties à 10 points ou plus ces dernières jours a pris feu : 39 points (18/33), 7 rebonds et 6 passes. Pour trouver une si belle ligne de statistiques chez un rookie des Sixers, il faut remonter à 1997 avec un certain Allen Iverson. Mieux, il faut même remonter aux années 70 pour trouver trace d’une première titularisation en NBA avec un tel total !

« Il a été super. On avait besoin qu’il le soit, c’est ce qu’on lui a dit avant le match », poursuit son coach. « Il ne l’a pas fait en donnant l’impression de chercher à tirer mais plutôt de gérer l’attaque et être dans le rythme. Je suis vraiment heureux pour lui et pas seulement pour son total de points mais parce qu’il a perdu peu de ballons (seulement deux). C’était une belle soirée pour lui à la passe, au rebond, il a fait beaucoup de choses pour nous ce soir. »

Un sentiment mitigé

Félicité sur Twitter par quelques vedettes de la ligue, Tyrese Maxey garde un sentiment mitigé de cette rencontre. Il a brillé certes, mais dans un match perdu, et même plié dès l’entame du dernier quart-temps.

« Évidemment que c’est super, c’est cool de marquer 39 points », juge le joueur, conscient d’avoir dû shooter énormément par nécessité. « Mais je ne vais pas trop y penser. C’est terminé, j’attends avec impatience le prochain match, pour essayer de s’imposer face à Atlanta. »

Reste que cette performance de circonstance a tout de même permis de marquer les esprits. Notamment celui de son coach : « Je vous l’assure, il va devenir un joueur fantastique. Il va continuer de progresser et devenir plus intelligent en jouant avec tous ces vétérans. C’était une bonne équipe en face, une équipe intelligente, c’est le bon mot pour parler de Denver et sa façon de jouer avec (Nikola) Jokic. Je vous garantis qu’il (Tyrese Maxey) a retenu quelque chose de ce match, c’est sûr. »