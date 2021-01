Sixers – Nuggets : l’épatant Tyrese Maxey n’a pas suffi

C’est peut-être le match le plus étrange de ce début de saison, mais il va falloir s’y habituer… Il suffit de jeter un oeil sur le cinq des Sixers pour le comprendre avec Tyrese Maxey, Isaiah Joe et Dakota Mathias pour épauler Danny Green et Dwight Howard. C’est un cinq improbable, et les Nuggets en profitent pour rapidement mener 10-2. Sans surprise, tous les ballons passent par Nikola Jokic et en tour de contrôle, il distribue le jeu. A Philly, Maxey a des allures (physiques) de Ja Morant et c’est le plus entreprenant.

Après le temps-mort de Doc Rivers, Danny Green nous gratifie de deux vilains shoots, et c’est à l’image du niveau de jeu général : médiocre. Forcément, Denver s’endort un peu, et les Sixers en profitent pour recoller au score avec Paul Reed et Isaiah Joe (16-14). C’est pas très joli mais Philly a le mérite de rester dans les systèmes, et la zone gêne Denver. De « médiocre », le jeu passe à « très médiocre », et on a l’impression d’assister à un match de présaison. Après 12 minutes, les Nuggets sont devant grâce à un ultime panier de Monte Morris, mais c’est très vilain (28-26).

La zone des Sixers pose des problèmes

La suite est du même niveau, et c’est un festival de tirs ratés. Heureusement, Jokic peut débloquer la situation en défiant Howard en un-contre-un. Mais Denver n’y arrive pas, et les shoots manqués s’enchaînent des deux côtés… C’est de la bouillie de basket, et c’est Howard qui nous réveille avec un gros dunk à deux mains sur un alley oop (37-34). Cela donne confiance aux Sixers, et sur un 3-points de Green, Philly prend carrément les commandes (39-37). Les Nuggets se font endormir par cette demi-équipe et cette zone très haute. On a pourtant l’impression qu’il y a des failles mais Nikola Jokic et ses coéquipiers n’y arrivent pas.

Le Serbe insiste, et c’est lui qui donne de l’air aux Nuggets. Il trouve Gary Harris pour le 3-points à 45° puis marque sur la ligne des lancers, et Denver se détache (56-47). A la pause, les Sixers, qui jouent à 7, ont limité les dégâts (58-51). Mais au retour des vestiaires, ça se complique… Harris, toujours aussi bien servi par Nikola Jokic, plante deux tirs primés, et l’écart se creuse (70-55).

Maxey crève l’écran

Le jeu est de bien meilleure qualité, et Tyrese Maxey se montre encore. C’est la révélation de ce match (31 points après 3 quart-temps) mais la fatigue se fait ressentir, et les fautes pèsent déjà. Denver en profite pour s’échapper avec Monte Morris qui fait très mal à la dernière seconde, pour donner 21 points d’avance (93-72).

Les Nuggets ont fait le break et Mike Malone peut faire tourner et P.J. Dozier envoie Isaiah Hartenstein au alley oop (97-78). En face, Maxey continue son festival et Rivers ne peut évidemment pas faire tourner. Le match est plié, et on profite de voir Facundo Campazzo prendre sa chance, ou même Dwight Howard qui plante un 3-points ! A l’arrivée, les Nuggets s’imposent 115-103, et on, retiendra les 39 points, 7 rebonds et 6 passes de Maxey. Depuis 50 ans, jamais un rookie n’avait inscrit autant de points pour sa première titularisation.