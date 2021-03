G-League : Paul Reed fait coup double avec les trophées de MVP et de rookie de l’année

Après le meilleur coach, le meilleur GM, la meilleure progression et le meilleur défenseur, la G-League a enfin décerné sa plus grande récompense individuelle, le trophée de MVP. Et ce dernier revient à Paul Reed, l’intérieur des Blue Coats du Delaware qui a tourné à 22 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres de moyenne.

A vrai dire, l’intérieur de Delaware, en « two way contract » avec les Sixers, a non seulement été élu MVP mais également rookie de l’année en G-League, selon The Athletic. Sorti de DePaul après trois saisons, Reed n’a encore que 21 ans et il y a fort à parier qu’il obtiendra des minutes dans la rotation de Doc Rivers d’ici à la fin de saison.

Intérieur fin et fluide, à 2m06 pour 95kg, Reed a montré qu’il pouvait aussi bien s’imposer dans la peinture (58% aux tirs) que derrière l’arc (44%). Capable de partir en dribble et de fixer la défense, Reed avait notamment été élu MVP de la première semaine de compétition à Disney World. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler Christian Wood dans sa morphologie autant que dans son jeu. Resté désormais à voir s’il suivra la même trajectoire que l’actuel Rocket en NBA…