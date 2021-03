Comme papa, Gary Payton II est élu défenseur de l’année… en G-League

Passé en NBA ces dernières années, mais surtout la saison passée (29 matches) avec les Wizards, Gary Payton II avait montré de belles qualités défensives dans la grande ligue (on se souvient d’une prestation remarquée face à Trae Young). Ce n’est donc pas une surprise de le voir dominer comme ça en G-League.

Si bien que le fils de Gary Payton, qui évolue avec les Raptors 905, vient d’être élu défenseur de l’année. Il s’est notamment illustré avec 2.5 interceptions par match, soit la meilleure moyenne de la saison.

Déjà meilleur intercepteur de la G-League (2.9 de moyenne) en 2018/19, Gary Payton II imite ainsi son père, grande gueule et défenseur acharné, qui fut « Defensive Player of the Year » en NBA il y a 25 ans, en 1996.