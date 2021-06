Si certains ont pu faire monter leur cote lors du Draft Combine, ce ne fut pas vraiment le cas de Luka Garza. Ralenti par un problème à l’aine, il n’a pas pu participer aux différents matchs organisés.

Et ses tests physiques ont confirmé ses limites, ses performances au niveau des courses, des sprints et de la détente étant parmi les pires enregistrées cette année. Par contre, il a brillé sur les exercices de shoot, compilant un très bon 17/25 (3e perf) sur un exercice à 3-points où il devait changer de position à chaque réussite.

« À mon avis, je suis le meilleur intérieur shooteur de la Draft », lâche-t-il ainsi, alors que sa cote est difficile à évaluer, les prévisions les plus optimistes ne l’annonçant qu’en milieu de deuxième tour.

Un régime pour mieux bouger défensivement

Pourtant sacré meilleur joueur de l’année en NCAA, l’intérieur d’Iowa a compilé 24.1 points et 8.7 rebonds, à 44% de réussite à 3-points pour sa dernière campagne à Iowa, mais ses limites physiques font beaucoup douter les scouts NBA, qui pensent globalement qu’il aura énormément de mal à survivre défensivement dans la ligue actuelle.

C’est sûrement pour cette raison qu’il est en tout cas arrivé très affiné lors du Draft Combine.

Alors qu’il était listé à 123 kilos pour 2m16 par les Hawkeyes, il assure qu’il est désormais « tombé » à 110 kilos, grâce à un régime flexitarien, limitant au maximum le pain et le sucre, avec une base végétale et quelques apports de viande, mais essentiellement du poulet et du poisson.

« Je suis dur avec moi-même » assure-t-il. « Je me suis mis en forme mais ça vaut le coup. J’ai entendu les critiques sur mon jeu, et j’essaie de prouver que je bouge mieux qu’on ne le dit. Je connais de toute façon ce qu’on me reproche. Pour moi, c’est quelque chose que j’accueille les bras ouverts. Ça me donne une liste d’objectifs. »