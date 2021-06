Détente, mensurations, shoots… Les premiers enseignements du Draft Combine 2021

Si Keon Johnson a calmé tout le monde avec son incroyable détente de 1m22, un nouveau record dans l’histoire du Combine, le rassemblement de prospects NBA se poursuivait hier avec divers ateliers et exercices, mais aussi des petits matchs qui ont permis à certains joueurs de se mettre en lumière et de faire grimper leur cote.

Côté athlétique

Scottie Barnes (Florida State)

Globalement considéré comme un « lottery pick » et même dans le Top 10 pour de nombreux observateurs, Scottie Barnes n’était pas vraiment obligé de participer au Combine, mais l’explosif ailier de Florida State a choisi d’y participer, confirmant, s’il le fallait encore, ses prédispositions athlétiques.

Avec plus d’un mètre de détente avec élan et 91 cm de détente sèche, Scottie Barnes a surtout fini à la deuxième place sur les déplacements tout en réactivité du « shuttle run » en moins de 3 secondes (2,99), un très bon score compte tenu de sa corpulence. Mesuré à 2m01 sans chaussure, il présente pourtant une envergure monstrueuse de 2m20 ! Des chiffres qui vont sans aucun doute donner le tournis à plus d’un scout…

Scottie Lewis (Florida)

Déjà très coté au lycée, Scottie Lewis en a repris pour un tour en NCAA cette saison après une première campagne freshman décevante. Au final, il n’a pas été beaucoup plus productif pour sa deuxième saison avec 8 points et 3 rebonds de moyenne chez les Gators, mais au Combine, il a clairement fait des siennes : n°1 au au sprint et à l’agilité, n°4 à la détente avec élan et n°6 en réactivité. Doté d’une belle envergure (2m13) pour sa taille (1m95), Scottie Lewis n’est peut-être pas le joueur le plus prêt techniquement mais, physiquement, il est le prototype idéal de l’ailier moderne.

Jericho Sims (Texas)

À 6 points et 5 rebonds de moyenne en quatre ans à Texas, Jericho Sims ne fait clairement pas partie des meilleurs intérieurs du pays sur le terrain. Mais le natif de Minneapolis a bel et bien fait monter sa cote en flèche en acceptant de participer au Combine. Déjà haut de 2m08, il a une détente avec élan qui a été mesurée à 1m13 (sans élan, il en est déjà à 94 cm), ce qui le met régulièrement les yeux au niveau du cercle.

Jericho Sims en a ainsi profité pour dunker tout ce qui bouge lors des exercices en pick & roll ou les petits affrontements en 3×3 ou 5×5. Ajoutez-y 2m21 d’envergure et il devrait être appelé à la prochaine Draft par une équipe qui recherche un intérieur bondissant et protecteur de cercle (à la Jaxson Hayes du côté de la Nouvelle Orléans – un autre ancien de Texas – par exemple).

Joe Wieskamp (Iowa)

Il n’y a pas que Garza à Iowa… Il y a aussi Joe Wieskamp ! Bon shooteur à 3-points à 46% pour son année junior, Joe Wieskamp n’est pas qu’un sniper. Il a aussi une belle détente avec 1m07 de détente avec élan et il a fini à la 4e place de l’exercice d’agilité. Comme un Anfernee Simons ou un Donte DiVincenzo avant lui, ou un Corey Kispert cette année, il rentre parfaitement dans le moule du shooteur extérieur qui peut également attaquer le cercle.

Yves Pons (Tennessee)

Parmi les meilleurs contreurs du pays en NCAA, et défenseur déjà redouté, Yves Pons a lui aussi renforcé sa cote en tant qu’athlète d’élite avec une envergure mesurée à 2m15, la troisième meilleure détente avec élan du Combine (1m07), et la deuxième plus petite masse graisseuse (4%). De plus, selon Jonathan Givony d’ESPN, il a également surpris pas mal de scouts présents sur place avec son adresse à 3-points. C’est tout bonus pour le tricolore !

Côté jeu

Jason Preston (Ohio)

Dans une classe de Draft qui ne regorge pas de meneurs, Jason Preston a une très belle carte à jouer. Le poids plume de l’Ohio avait déjà montré de belles choses durant la dernière March Madness, mais il a visiblement enfoncé le clou lors des oppositions en cinq contre cinq du deuxième jour du Combine. Sa vista et son altruisme ont unanimement impressionné, tout comme son investissement défensif et des qualités athlétiques sous-estimées, sachant aussi que Jason Preston est un shooteur au geste très pur.

JT Thor (Auburn)

Auteur de 9 points, 5 rebonds et 1 contre avec Auburn pour sa première saison, JT Thor fait partie des « projets ». À 18 ans seulement (il en aura 19 le 26 août prochain), il a agréablement surpris par son tir extérieur, terminant notamment un exercice à 3-points à 15/25, meilleur score des intérieurs. Avec son envergure massive à 2m21 et ses 2m06 sous la toise, JT Thor a le potentiel pour devenir un intérieur qui s’écarte mais qui peut aussi protéger le cercle, façon Jaren Jackson Jr. chez les Grizzlies.

Josh Primo (Alabama)

Du haut de ses 18 ans, le plus jeune de la cuvée, Josh Primo n’a pas tremblé au Combine. S’il n’est pas l’athlète le plus explosif du lot (on laisse ça à Keon Johnson évidemment), Josh Primo est par contre un arrière avec un potentiel tout à fait intéressant, et ce, des deux côtés du terrain. Ses mains sont ainsi les plus grandes mesurées parmi les arrières (à égalité avec Moses Moody). Très à l’aise face à ses camarades plus âgés et auteur d’un bon match à 7 points et 6 rebonds hier, il pourrait bien convaincre une franchise NBA de parier sur son potentiel au premier tour… Sinon, ça sera pour l’an prochain, là sans doute aucun, au premier tour !

Neemias Queta (Utah State)

Plus grand joueur de la Draft 2021, Neemias Queta (2m13) est logiquement le détenteur de la plus grande envergure (2m24) et de la plus haute portée bras levés (2m85). Le pivot portugais en a remis une couche lors des matchs de scrimmage avec un très bon 15 points, 8 rebonds à 6/9 aux tirs, démontrant donc qu’il sait faire bon usage de sa taille. Neemias Queta a également surpris par sa qualité de passe et ses instincts de défenseur, notamment au contre. Tous les feux semblent au vert pour le premier joueur portugais drafté en NBA…

Nah’Shon Hyland (VCU)

Auteur de 17 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 contres et 1 interceptions en 23 minutes, le tout à 7/11 aux tirs dont 3/5 à 3-points, Nah’Shon « Bones » Hyland a frappé fort pour le premier jour des scrimmages. Déjà auteur de 15 points dès le premier quart, il a prouvé que son titre de joueur de l’année en Atlantic 10 était loin d’être usurpé. Projeté au deuxième tour, il a prouvé au Combine qu’il pouvait bien se hisser au premier tour.

Mentions : Quentin Grimes (Houston), Daishen Nix (G-League Ignite), Josh Christopher (Arizona State), Austin Reaves (Oklahoma), Deuce McBride (West Virginia), Sam Hauser (Virginia), Johnny Juzang (UCLA), David Johnson (Louisville)

Les highlights du premier jour

Les highlights du deuxième jour