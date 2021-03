Draft 2021 : Neemias Queta, le premier Portugais en NBA ?

Après trois saisons à Utah State, Neemias Queta (2m13, 111kg) a décidé de s’inscrire à la prochaine Draft NBA. Le pivot portugais de 21 ans a constamment progressé pour tourner à 14.9 points, 10.1 rebonds, 2.7 passes et 3.3 contres de moyenne, en 30 minutes par match, pour son année junior.

« Je vais m’inscrire à la Draft parce que je me sens prêt à amener mon jeu au niveau supérieur et à réaliser le rêve de toute ma vie en devenant un joueur NBA », a-t-il affirmé sur ESPN. « Je veux vraiment montrer que j’ai un jeu complet, que je suis plus qu’un joueur qui court de cercle à cercle, et ce que mon potentiel peut réellement être. »

Élu meilleur joueur et meilleur défenseur de sa conférence, la Mountain West, Neemias Queta est déjà un spécialiste du contre, recordman de sa fac sur un match (9) et sur sa carrière (219). Il est même encore en course pour le trophée de meilleur défenseur du pays, le Naismith Defensive Player of the Year Award.

Avec ses qualités athlétiques et son envergure immense (2m24), il pourrait fort bien devenir le premier joueur portugais en NBA. Parmi les meilleurs pivots de la cuvée à venir, il était notamment classé 76e dans le Top 100 des prospects NBA par ESPN.

Ayant déjà représenté son pays dans les catégories de jeunes, remportant notamment la médaille d’or du championnat d’Europe (de division B) des moins de 20 ans en 2019, Neemias Queta est donc un pivot moderne qui court bien et qui a bien progressé dans son jeu de passes et sa vision du jeu en général. Ce qui l’handicape, c’est qu’il va avoir 22 ans en juillet, qu’il est encore fruste offensivement et qu’il a tendance à beaucoup perdre le ballon.

Son double-double au premier tour du tournoi 2021

Les highligths de sa saison sophomore