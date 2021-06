Avec 1m22 de détente, Keon Johnson bat le record du Draft Combine !

Au Draft Combine, des dizaines de joueurs jouent et passent des tests devant les scouts NBA, et parmi les évaluations, il y a les mesures de détente : sèche et avec élan. Mercredi, Keon Johnson s’est emparé d’un officieux record du monde avec 1m22 de détente ! L’ancien record datait de 2001, et il appartenait à Kenny Gregory avec 1m16 de détente.

La détente de Keon Johnson est tout aussi impressionnante sans élan avec un bond de 1m05, et il a la tête au niveau du cercle avec un simple appel deux pieds.

Le plus important, c’est que l’arrière de Tennessee ne fait que confirmer son immense potentiel athlétique alors même que son nom circule depuis plusieurs semaines pour être choisi dans le Top 15 de le Draft 2021. Après la révélation de la « lottery » et de l’ordre des choix, il apparait même entre les 6e et 10e places dans certaines « Mock Draft ». Et ce même si sa taille mesurée au Draft Combine (1m93) a quelque peu refroidi ceux qui l’imaginaient plutôt aux alentours des 1m98.

Quoi qu’il en soit, les comparaisons avec Donovan Mitchell sont fréquentes, et on loue son intelligence de jeu et son agressivité. Pour son année de freshman, le coéquipier d’Yves Pons tournait à 11.3 points à 45% aux tirs, 3.5 rebonds et 2.5 passes de moyenne.