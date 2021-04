Draft 2021 : Keon Johnson et Davion Mitchell font le grand saut

Ce sont deux noms de plus à ajouter à la liste des inscrits puisque Keon Johnson a confirmé à ESPN qu’il allait se présenter à la Draft 2021. L’arrière de Tennessee est même annoncé dans le Top 10.

Il faut dire que le coéquipier de Yves Pons (1m96, 84kg) possède de très grosses qualités athlétiques. C’était ainsi un des joueurs les plus rapides et explosifs de la NCAA, compilant 11.3 points, 3.5 rebonds et 2.5 passes décisives de moyenne, avec de belles promesses en défense également.

Néanmoins, Keon Johnson reste un jeune joueur de 19 ans, encore brut, qui a explosé en deuxième partie de saison et ne possède pas un tir extérieur fiable.

« La NBA a toujours été mon objectif, mais je ne m’attendais pas à ce que cela arrive aussi vite », a-t-il déclaré. « Je me fiche de la place à laquelle je serai choisi. Je veux aller là où je pourrai continuer de progresser. »

Quant à Davion Mitchell, on le connaît mieux puisqu’il vient d’être sacré champion NCAA avec Baylor. Lui aussi est attendu aux alentours de la 10e place, et lors de son année junior, il tournait à 14 points, 5.5 passes et 1.9 interception avec de beaux pourcentages aux tirs : 51%, dont 44% à 3-points.

En finale, face à Gonzaga, il avait cumulé 15 points, 6 rebonds et 5 passes. Déjà âgé de 22 ans, il a été élu meilleur défenseur du pays, succédant notamment à Matisse Thybulle des Sixers (élu en 2018). C’est son quasi homonyme Donovan Mitchell, qui en parle le mieux.

« Il a deux ans de moins que moi mais c’est fou que nos anniversaires soient à deux jours de différence. Tout le monde sait qu’il peut défendre mais il peut faire tellement d’autres choses. Il a un bon shoot en sortie de dribble, il peut créer pour impliquer ses coéquipiers et il est globalement un leader de son équipe. Même s’il sait qu’il peut shooter à chaque fois, il y renonce et joue collectif en trouvant des moyens d’impliquer tout le monde. »