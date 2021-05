Jaxson Hayes apprend la constance chez les Pelicans

Belle surprise la saison passée, avec 7 points et 4 rebonds de moyenne pour sa première année en NBA, Jaxson Hayes a vécu une deuxième campagne plus compliquée. Avec Stan Van Gundy, le jeune pivot des Pelicans a en effet dû faire ses preuves avant de retrouver un temps de jeu conséquent.

Scotché sur le banc une dizaine de fois lors du mois de février dernier, il a retrouvé les faveurs de son coach en redoublant de travail, et en pesant positivement sur le jeu des Pelicans, des deux côtés du terrain.

« Il faut faire les mêmes choses encore et encore et s’assurer que tu le fais bien à chaque fois »

L’ancien des Texas Longhorns vient tout simplement d’enchaîner ses deux meilleurs matchs de la saison coup sur coup, avec 19 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 contres face à Philadelphie et 18 points, 8 rebonds et 6 contres pour battre les Hornets ! Contre Charlotte, c’est même lui qui a rentré un petit tir en crochet pour l’emporter.

« Quand Nickeil [Alexander-Walker] lui a passé le ballon, Jaxson était là où il faut », a précisé Stan Van Gundy. « Il a un bon toucher de balle dans cette zone et il a rentré le tir. »

Phénomène athlétique de 2m11 pour 100kg, Jaxson Hayes était avant tout un « gadget » la saison passée, une machine à highlights à qui on file la gonfle pour claquer un dunk, ou qu’on envoie dans les étoiles pour les alley-oops. Mais le jeune pro (qui aura 21 ans dans douze jours) est bien redescendu sur terre cette saison.

« C’est un business », affirme-t-il dans le Times Picayune. « C’est ce que j’ai appris cette saison. Il faut le traiter comme tel. Il faut faire les mêmes choses encore et encore et s’assurer que tu le fais bien à chaque fois. »

Beaucoup mieux placé défensivement sur ses derniers matchs qu’en début de saison, Jaxson Hayes a logiquement retrouvé les planches. Déjà privés de Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans ne peuvent pas non plus se priver de leur bondissant intérieur, alors qu’il est en grande forme !

« La clé est la constance pour lui. La clé, c’est de bien jouer chaque soir », martèle Stan Van Gundy. « Ce qu’on voit normalement avec les jeunes joueurs, ce sont des hauts et des bas, des hauts et des bas. On a eu ça avec Jax plus tôt dans la saison. Il a même été hors de la rotation. Maintenant, il commence à enchaîner les bons matchs. »

« Je suis capable de faire beaucoup plus de choses en défense »

Coutumier des sautes d’attention et des fautes rapides, le pivot commence à bien corriger le tir. Il faut bien avouer que c’est un sacré numéro d’équilibriste pour un jeune contreur tel que Jaxson Hayes de contester ses adversaires, mais sans aller trop loin et commettre l’irréparable…

« Un truc que Jax a tendance à faire, c’est commettre un peu trop de fautes, mais bon, il n’abandonne jamais », note Eric Bledsoe. « Il préférera faire une faute que laisser l’équipe adverse marquer. C’est contagieux. »

Compétiteur né, avec son père qui a joué en NFL et sa mère qui a joué au basket à l’université (de Drake), Jaxson Hayes finit en tout cas beaucoup mieux sa saison qu’il ne l’avait commencée. Passé de 4 points, 4 rebonds avant la pause du All-Star Game, à 9 points et 5 rebonds après, il a retrouvé le chemin de sa progression.

« La constance. On en a parlé avant le match. Il a réussi à enchaîner plusieurs bons matchs à la suite », conclut son coach. « Après sa belle performance dans le match de Philly, il a bien joué, durant les deux mi-temps et c’est un grand, grand pas dans la bonne direction. Avec ce qu’il a fait défensivement et ensuite rentrer le tir de la gagne en somme, c’était vraiment une super soirée pour lui. »

Le genre de soirées qui pourrait se renouveler si Jaxson Hayes conserve la discipline acquise cette saison.

« Je pense que j’ai beaucoup appris de la saison passée. Je suis capable de faire beaucoup plus de choses en défense. Je ne récolte plus autant de fautes, je lis mieux le jeu et je lis mieux aussi les trajectoires du ballon quand il heurte le cercle au rebond » conclut-il.