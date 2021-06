Retour sur une fin de match étouffante !

Si vous vous attendiez à une rencontre de haute voltige offensivement, il ne fallait pas regarder ce Game 4 entre les Suns et les Clippers… Pour autant, ce duel nous a rappelé que la tension pouvait gagner certains des meilleurs joueurs de la planète, et qu’une rencontre au sommet pouvait se transformer en festival de briques.

Dans cet interminable 4e quart-temps, les deux formations ne vont combiner que 29 points, avec des Suns à 21% aux tirs (4 sur 19) et des Clippers à 16% (3 sur 19). Le symbole de ce quart-temps, et même de cette rencontre, ce trou noir de quatre minutes pendant lequel les deux formations vont rater 16 tirs avec un score qui va rester bloqué à 71-70.

Des Clippers incapables de passer devant

« Je crois qu’on a eu 12 possessions dans le dernier quart pour passer devant » constate Tyronn Lue en conférence de presse. « Ça arrive. Je suis vraiment fier de la manière avec laquelle les gars ont joué ce soir. On a tenu cette équipe à 34 points en seconde période alors que c’est une très bonne équipe offensive. On s’est battu. On n’a juste pas réussi à marquer des tirs. Parfois on dribblait peut-être un peu trop mais la plupart du temps, on s’est battu et […] je suis fier de leur match, il nous a juste manqué quelques paniers. »

Menés toute la rencontre après avoir raté leur entame de match, les Clippers ont bien failli réaliser le hold-up mais ils n’ont jamais marqué ce panier pour prendre les devants. « C’est frustrant mais vous devez continuer de vous battre. Vous ne pouvez y parvenir qu’en défendant bien de l’autre côté et c’est ce qu’on a fait. Offensivement, on a continué de pousser. Vous détestez voir ça, surtout sur votre terrain. Ne pas être capable de mettre des tirs, se battre pour revenir de -16 et avoir une chance de passer devant. Mais je leur tire mon chapeau. Phoenix a fait de grosses actions sur la fin pour gagner le match et chapeau aussi à mes joueurs pour s’être battu de la sorte, je suis fier d’eux. »

Si l’arbitrage a une nouvelle fois été au cœur des débats, Lue n’a pas voulu épiloguer sur le sujet. « Je ne vais pas m’en plaindre. C’est fou de voir que tout le monde parle de ça parce que les arbitres sont allés voir la vidéo au Game 2 avec l’action d’Ayton et là il n’y a rien eu. Quand ça arrive dans une fin de match aussi serrée, je pense que vous devez vérifier pour être sûr mais ils ne l’ont pas fait. Je ne dis pas que ça aurait obligatoirement changé la donne… Mais c’est un fait. »

Lue évoque là, la faute non sifflée de Mikal Bridges sur Terance Mann qui aurait donné le « And-1 », cette balle sortie en touche par Nicolas Batum, ou même la faute sifflée à Paul George sur Chris Paul juste derrière.

Un concours de lancers-francs décidé par les Suns

Interrogé sur cette inefficacité en dernier quart-temps, Monty Williams a préféré manier l’humour : « Tous les temps-morts étaient axés sur la défense. Personne ne parlait de l’attaque parce qu’on était tout simplement incapable de mettre un panier. On ne pensait pas manquer autant de tirs mais la défense est un de nos piliers. Chaque équipe NBA s’appuie sur certains principes défensifs. Ils ont manqué des tirs mais la pression s’accentuait au fil du temps donc ça ne m’a pas surpris qu’on manque autant de tirs. »

Avec trois points d’avance dans les derniers instants, Williams a décidé de faire faute pour ne donner que deux lancers-francs aux Clippers et garder le destin entre leurs mains. « On a lu certaines statistiques sur le sujet. Certains disent de faire faute à 7 secondes, d’autres à 11 secondes. »

Un choix payant d’autant que les Suns disposent de deux shooteurs à plus de 90% dans l’exercice sur ces playoffs, et que les Clippers étaient aussi obligés de faire faute… « On a Chris (Paul) et Devin (Booker) qui sont capables d’en mettre donc on a décidé de commencer un peu plus tôt. On a commencé à 17 secondes (13 en réalité) si je ne me trompe pas et on a fait confiance à Chris et Devin. On ne voulait pas leur donner une chance de marquer 3 points d’un coup. »

Résultat, les deux dernières minutes de jeu effectif vont durer… 27 minutes ! Mais le plus important pour les Suns, c’est qu’ils ont arraché cette guerre de tranchées et les voilà désormais à une seule marche d’une finale NBA.