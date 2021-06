Les Suns remportent une guerre de tranchées pour se rapprocher des NBA Finals !

Défaits lors du Game 3 pour la première fois en un mois, les Suns entament le Game 4 comme une équipe de vétérans. Chris Paul pousse le tempo, l’intensité est de retour, et les Clippers sont dépassés. Derrière le duo Ayton – Booker, Phoenix débute alors sur un 14-2 ! Los Angeles répond par un 7-0 mais les joueurs de Ty Lue se précipitent et abusent du tir de loin, en vain. Ils finissent le quart temps à 3 sur 15 dans ce domaine en étant court sur la plupart de leurs tentatives.

Les entrées de Nicolas Batum et de Terance Mann amènent de l’énergie aux locaux qui parviennent à revenir à -5, mais l’impact de Deandre Ayton près du cercle, de nouveau dominant comme lors des deux matchs dans l’Arizona, garde les Suns solidement en tête à la fin du premier quart temps (29-20).

Les Clippers en panne sèche d’adresse

Deux paniers de Reggie Jackson semblent relancer les Clippers et les garder en embuscade mais leur maladresse continue de plus belle. Si la défense des Suns est plus agressive que lors du dernier match, les coéquipiers de Paul George envoient brique sur brique. Malgré la bonne défense de Los Angeles, Dario Saric et Cam Johnson lancent un 10-0 des Suns sur une séquence de plus de cinq minutes pour prendre le large (41-26).

Paul George stoppe la disette de son équipe et Reggie Jackson limite la casse en toute fin de mi-temps mais Chris Paul trouve Mikal Bridges sur une coupe intelligente loin du ballon pour permettre à Phoenix de rentrer aux vestiaires à +14 (50-36). Avec moins de 30% de réussite et un piètre 4 sur 22 de loin, les Clippers peuvent s’estimer heureux de ne pas être totalement largués.

Reggie Jackson et Paul George relancent la rencontre

Au retour des vestiaires, les Clippers se montrent plus incisifs et ils attaquent systématiquement le cercle. Paul George envoie Zubac au dunk, il va chercher deux points sur la ligne des lancers-francs, et l’écart retombe à -10 (54-44). Ils ont alors l’occasion de confirmer ce bon passage mais ils sont punis par leur manque de rigueur. Ils offrent trois rebonds offensifs aux Suns, prennent des tirs forcés, et sept points de Chris Paul, patient sur pick & roll, permettent à Phoenix de laisser passer l’orage et de reprendre 13 points d’avance (59-46).

Les Clippers compensent toutefois leurs erreurs par une volonté de tous les instants. Après un temps-mort de Lue, ils serrent la vis en défense, et le duo Paul George – Reggie Jackson lance un 13-4 que le second nommé termine par un tir de loin pour ramener L.A. à -4 (63-59). Jackson enfonce alors le clou en créant son propre au tir et en servant Ivica Zubac à plusieurs reprises mais le réveil de Devin Booker garde Phoenix devant (69-66).

La bataille de tranchées débute

Paul George confirme le momentum des Clippers en démarrant fort le dernier quart-temps. Ils reviennent à -1 mais n’arrivent pas à passer devant pour la première fois du match. Le score reste même bloqué à 71-70 pendant plus de quatre minutes alors que les deux équipes ratent 16 tirs de suite ! Il faut un alley-oop de Chris Paul pour Deandre Ayton en sortie de temps mort pour débloquer les compteurs mais les défenses continuent de dominer cette fin de match.

Avec moins de quatre minutes à jouer et toujours un point d’écart, Chris Paul et Devin Booker trouvent la faille deux fois de suite en forçant Ivica Zubac à switcher sur pick & roll. En face, des Clippers sur les rotules, en particulier Paul George et Reggie Jackson, continuent de forcer face à la défense solide de Phoenix (79-74).

Un nouveau money time étouffant

Avec une minute à jouer, Devin Booker écope de sa sixième faute sur un passage en force provoqué par l’inévitable Patrick Beverley et, dans la foulée, Terance Mann ramène les Clippers à -3 (79-76). Avec 45 secondes au chrono, un temps-mort de Monty Williams permet à Ty Lue d’opter pour Batum à la place de Zubac. Paul rate l’occasion de tuer le match mais Ayton attrape le rebond offensif. Les Suns ont une deuxième chance mais ratent encore !

Deux lancers-francs de Paul George ramènent alors L.A. à -1 avec 13 secondes à jouer. Les Clippers jouent l’interception et Nicolas Batum est à deux doigts de forcer une perte de balle de Cam Payne mais ils font finalement faute sur Chris Paul qui ne tremble pas sur la ligne (81-78). Les Suns décident alors de faire faute immédiatement, et Paul George rate de nouveau un lancer crucial ! Il fait exprès de rater le deuxième mais Chris Paul s’y prend à deux fois pour mettre les Suns à une victoire des NBA Finals (84-80).

