Les Suns confiants pour le retour de Cameron Payne

Deux jours après son meilleur match en carrière (29 points) dans le Game 2 de la finale de conférence, Cameron Payne était rapidement redescendu sur terre dans le Game 3 face aux Clippers. Après seulement quatre minutes passées sur le parquet, le meneur de jeu de Phoenix s’était tordu la cheville.

Il avait alors quitté ses coéquipiers pour le restant de la partie, ce qui n’avait pas aidé les Suns, déjà handicapés par un Devin Booker masqué et maladroit. Sera-t-il en tenue ce samedi soir ?

« On espère avoir une bonne nouvelle et qu’il pourra jouer », annonçait Monty Williams vendredi, en conférence de presse. « Mais on n’en sait rien pour l’instant. Il allait mieux mais comme on s’est peu entraîné, c’est dur d’évaluer les choses. Il est allé sur le terrain, a shooté un peu et il marche bien. »

Ne pas trop tirer sur Chris Paul

Son absence avait eu une conséquence directe pour Williams et Chris Paul. Le All-Star était de retour après plus de dix jours sans compétition et il a été poussé à jouer 39 minutes. « Je pense que je l’ai trop fait jouer », assurait le coach après la rencontre. « Il était fatigué. Je devais le sortir mais Payne s’est blessé et donc je l’ai laissé un peu plus longtemps que prévu. C’est de ma faute.



Un constat qu’il a confirmé à nouveau le lendemain de cette défaite contre les Clippers même s’il pense que, sur le long terme, ces presque 40 minutes ont été précieuses pour l’ancien des Rockets ou du Thunder.

« Je l’ai déjà dit, mais je l’ai fait trop jouer. Néanmoins, ça va peut-être l’aider d’avoir autant souffert. C’était comme un training camp à l’ancienne pour lui, et l’absence de Payne a accéléré les choses. Je connais Chris, avec un match comme ça dans les jambes, il a ensuite tendance à bien rebondir d’un point de vue physique. »